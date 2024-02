Scomparsa di Giuseppe Matulli, cordoglio di Giani

Il ricordo del Presidente della Regione Toscana

Con Beppe Matulli se ne va un uomo da cui ho tratto tanti e bellissimi insegnamenti. Se ne va un politico di cui mi ha sempre colpito la grande forza ideale che era capace di calare nella concretezza dell’amministrare, dando a questa una visione sempre a favore della cittadinanza.

Così il Presidente Eugenio Giani, addolorato, appresa la scomparsa di Giuseppe Matulli, Parlamentare, amministratore, docente, dalle lunga esperienza politica che nella sua vita ha alternato la responsabilità nelle amministrazioni locali, Vicesindaco a Firenze, Sindaco a Marradi, Assessore a Scandicci, l’impegno come Consigliere regionale, l’impegno in Parlamento e al ministero della Pubblica Istruzione, il contributo fondamentale nell’attività politica negli organi regionali e nazionali della Democrazia Cristiana prima, e del Partito Democratico poi, gli incarichi nelle associazioni antifasciste e come presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza.

