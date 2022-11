Presentazione progetto Associazione San Babila sul tema dell’abbraccio

Il progetto itinerante sul tema dell’Abbraccio’ fa tappa il 17 novembre a Palazzo Pirelli a Milano per lanciare un messaggio di pace e fratellanza

Sarà il Belvedere Jannacci al 31° piano di Palazzo Pirelli di Milano ad ospitare domani giovedì 17 novembre l’evento organizzato dall’Associazione San Babila in collaborazione con Galleria San Babila.

Il progetto sarà poi itinerante nelle principali città italiane dove sarà allestito in location d’eccezione.

L’evento coinvolgerà un gruppo di studenti del primo ciclo scolastico milanesi che alle ore 10, insieme all’artista Cesare Catania, parteciperanno ad un workshop per realizzare dei disegni aventi per tema l’abbraccio, ispirandosi all’omonima opera dell’artista.

Nel corso dei lavori, alle ore 10:30, interverrà anche il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che porterà il saluto dell’istituzione lombarda: per i giornalisti è previsto un ulteriore momento stampa finale alle ore 18:30.

Spiega Francesco Colucci, Presidente dell’Associazione San Babila:

Un abbraccio per ritrovare la vicinanza, per riprendere quel contatto fisico a cui abbiamo rinunciato per sottolineare la necessità di tornare a comunicare attraverso gesti simbolici. Abbiamo scelto di coinvolgere i bambini perché crediamo che durante la pandemia i piccoli siano stati maggiormente colpiti dall’impossibilità di esprimersi attraverso il corpo. Abbracciare, spingere, respingere, sono gesti spontanei che osserviamo nei loro giochi. Le distanze ci vengono insegnate come barriera sociale, ma non sono spontanee né naturali. Il nostro obiettivo è fare giocare i bambini attraverso un percorso che, con l’arte e con il colore, riesca a raccontare il valore di un abbraccio.

Sottolinea l’artista Cesare Catania:

Il messaggio principale che voglio mettere in risalto attraverso la mia opera ‘L’Abbraccio’ è la forza di un gesto comune, un uomo e una donna che si abbracciano. Il significato simbolico è rafforzato dalla rappresentazione di due figure dipinte con colori diversi, ad indicare l’infinita combinazione che dentro un abbraccio possiamo trovare. Un messaggio contro le discriminazioni di razza e di genere.

L’obiettivo, oltre al messaggio creativo e artistico, tocca temi sociologici, legati a quanto accaduto durante la pandemia, alla necessità obbligata di mantenere distanza tra le persone e di come questo ha inciso sui comportamenti sociali dei bambini.

I disegni realizzati verranno digitalizzati e saranno utilizzati per allestire una apposita mostra. Lo spazio del Belvedere Jannacci, realizzato in metaverso, si trasformerà per l’occasione in un contenitore espositivo, con l’obiettivo di far dialogare presente e futuro, realtà fisica e mondo virtuale, attraverso un messaggio di fratellanza e pace.

Prosegue Francesco Colucci:

Nell’occasione annunceremo una nuova importante iniziativa di solidarietà che, insieme alla Galleria San Babila, porteremo avanti al fine di supportare le attività della Fondazione Akbaraly, attiva dal 2008 in Madagascar.

La Fondazione Akbaraly, realizza progetti di educazione e salute per le donne e i bambini, tra i quali 4aWoman, il primo progetto integrato in Africa subsahariana per la prevenzione primaria e secondaria, la diagnosi precoce e la presa in carico dei tumori femminili, e il progetto Fihavanana, dedicato ai bambini orfani o in situazioni di grave vulnerabilità.