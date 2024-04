Premio ‘Celli e Gigli’ a Siena, presentata la 43esima edizione

Appuntamento il 6 aprile al Teatro dei Rozzi

Siena si prepara alla serata del tradizionale Premio Televisivo e Giornalistico ‘Celli e Gigli’, il prossimo sabato 6 aprile, giunto alla 43esima edizione, che si terrà al Teatro dei Rozzi.

Un premio che va a personalità illustri che sono state capaci di informare ma anche educare e intrattenere e che è legato alla città Siena da motivi storici.

La presentazione dell’iniziativa presso Palazzo Strozzi Sacrati con Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione, già tra i vincitori del Premio nell’edizione 2023, Maria Pia Corbelli e Maurizio Bianchini organizzatori del Premio e conduttori della serata.

Secondo il Presidente Eugenio Giani:

La longevità di questo Premio che si lega a due figure importanti nel mondo del giornalismo, della cultura e delle tradizioni senesi, testimonia quanto la città di Siena costituisca un punto riferimento in Toscana per eventi di prestigio e e di richiamo anche a livello nazionale.

Cristina Manetti ha commentato:

È un appuntamento importante, che, anno dopo anno, porta a Siena personaggi di primo livello, nel mondo del giornalismo e della cultura in generale. Anche la cerimonia col passare degli anni è divenuta un vero e proprio evento, un galà con performance artistiche di prestigio. Sono poi particolarmente contenta di vedere che ci sono molte donne premiate, figure di valore e di spicco nei loro rispettivi campi, a livello nazionale.

Per Maria Pia Corbelli:

Anche quest’anno abbiamo selezionato nell’assegnazione del Premio dei nomi significativi, ricorrono anche degli anniversari importanti come i 70 anni della televisione e i 100 della radio. Siamo orgogliosi di portare avanti un Premio che da oltre 40 anni rappresenta la città di Siena attraverso i nomi di Mario Celli e Silvio Gigli, figure indimenticate, così come i loro numerosi aneddoti sul Palio e sulle contrade.

Durante la cerimonia 2024 saranno premiate diverse personalità: la giornalista e conduttrice Ludina Barzini, la conduttrice, presidente dei giornalisti cinematografici e presidente dei Nastri d’Argento Laura Delli Colli, il giornalista e conduttore Rai Pierluigi Diaco, la conduttrice Simona Marchini, il giornalista sportivo di Sky Fabio Caressa, la conduttrice televisiva Benedetta Parodi.

L’evento è gratuito e si potrà partecipare fino ad esaurimento posti .

Nella scorsa edizione erano stati premiati Drusilla, Carlo Conti, Francesca Reggiani, Marino Bartoletti, Giovanna Pancheri e Cristina Manetti.

La storia del premio

Originariamente Premio Mario Celli, fondato nel lontano 1979 per celebrare il giornalista sportivo, Direttore del settimanale ‘Il Campo’, oltre che collaboratore di diverse testate come la Gazzetta dello Sport, andato avanti ininterrottamente fino a tre anni fa, quando da un’idea nata con il giornalista Maurizio Bianchini, per anni telecronista per la Rai con Susanna Petruni e poi con Annalisa Bruchi del Palio di Siena, che organizzava da oltre vent’anni il Premio Silvio Gigli, andato negli anni a Pippo Baudo, Renzo Arbore, Fabrizio Frizzi, è stata adottata l’idea di unire i due premi: ‘Premio Televisivo e Giornalistico Celli e Gigli’ con l’intento di onorare due giornalisti legati da sempre da fraterna amicizia, oltre che uniti in molte iniziative che sono entrate a far parte della storia di Siena, come ad esempio ‘Il Mangia’.

Nell’edizione 2024 a conferire i premi saranno altre personalità dal mondo della cultura: come la Giornalista Annalisa Bruchi, il regista Marco Filiberti, l’imprenditrice Emanuela Stucchi Prinetti de’ Medici, la giornalista e capo di Gabinetto di regione Toscana Cristina Manetti.

Durante la serata è previsto uno spettacolo con balletti e intermezzi musicali a cura di Alice Valentini con la partecipazione straordinaria di Flavio Gismondi, noto per aver interpretato grandi musical come ‘Giulietta e Romeo’ di Riccardo Cocciante, ‘Flashdance’, diretto da Chiara Noschese.

A presentare i premiati, che riceveranno un’opera realizzata dall’artista Carlo Pizzichini, sarà il Direttore Radio Siena TV Matteo Borsi.