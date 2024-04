Ciacciarelli: Protocollo d’intesa restituirà a Tor Bella Monaca dignità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Uno strumento, questo, che consentirà di fare un importante passo in avanti verso l’obiettivo finale di recuperare l’intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di illuminazione pubblica stradale del complesso residenziale di via Santa Rita da Cascia, attraverso l’installazione di un impianto di videosorveglianza, l’introduzione di un servizio di guardiania e sicurezza e di un servizio di portierato.

In seguito all’approvazione in Giunta regionale, la scorsa settimana, del relativo schema, stamane il Presidente Rocca ha firmato il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Ministero dell’Interno, Ministero dello Sport e Roma Capitale avente ad oggetto il Progetto Pilota ‘Tor Bella Monaca’.

Lo dichiara l’Assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

L’Assessore Ciacciarelli conclude:

Siamo di fronte a un’azione fortemente sostenuta dalla Regione Lazio, che ha già destinato più di 2 milioni e 900 mila euro per il progetto di riqualificazione del complesso residenziale via Santa Rita da Cascia che rappresenta un paradigma di legalità e un modello di riscatto da poter replicare in molti quartieri periferici che si trovano nelle medesime condizioni.

Tutti provvedimenti per la cui attuazione sarà costituito un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Interno.

Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa abbiamo nuovamente confermato, come Regione Lazio, l’importanza riposta nello sviluppo urbano e, quindi, economico e culturale delle periferie, obiettivo che ha come propria premessa l’aumento della percezione della sicurezza.

Ringrazio il Presidente Rocca per aver sostenuto dal principio questa importante iniziativa.