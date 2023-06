Nuoto paralimpico, a Napoli si assegna lo scudetto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si svolgerà dal 16 al 18 giugno alla piscina Scandone il campionato italiano paralimpico di pallanuoto, presentato nel pomeriggio a Palazzo San Giacomo.

Detentore del titolo è la GLS Napoli Lions. La competizione assegnerà lo scudetto 2023; la finale è in programma per domenica 18 a mezzogiorno.

Ha dichiarato l’Assessore allo sport Emanuela Ferrante:

È davvero una bella soddisfazione ospitare questo evento sportivo nel nostro fiore all’occhiello, la piscina Scandone. Credo che avremo più possibilità di vincere la candidatura come Capitale europea dello Sport 2026 se creiamo eventi come questo, se ci distinguiamo per la nostra attitudine all’inclusività.