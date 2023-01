Napoli: sulla collina chiude un altro istituto scolastico

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo le recenti vicende dell”Istituto Nazareth’ in via Kagoshima e dell’asilo ‘Il nido delle Fate’ in via Cilea, al Vomero, che hanno chiuso i battenti senza gli enti competenti, Regione Campania e Comune di Napoli in testa, muovessero un dito per cercare di evitarne la scomparsa avvenuta nel corso dell’estate scorsa, adesso tocca all’Istituto Mater Divinae Graziae, ubicato in via San Giacomo dei Capri, sempre sulla collina, gestito dalle Suore dell’Addolorata e della Santa Croce, una scuola paritaria molto conosciuta e amata dai residenti sia del Vomero che dell’Arenella.

Infatti la dirigente del plesso scolastico ha comunicato, in questi giorni, alle famiglie dei piccoli alunni, trattandosi di una scuola per l’infanzia e la primaria, la decisione di cessare le proprie attività a partire dal 1° luglio 2023, invitando i genitori degli allievi a trovare una sistemazione diversa per i propri figli per il prossimo anno scolastico.