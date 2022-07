Napoli, proroga pre-esercizio discesa Gaiola

L’entrata in esercizio del varco telematico della Discesa Gaiola sarà istituita dal 16 luglio

In presenza di ricorsi al TAR avverso l’Ordinanza Dirigenziale n.612 del 20.05.2022 avente ad oggetto ‘Istituzione di un particolare dispositivo di traffico e di limitazione dell’accesso all’area pedonale ‘Gaiola’ istituita con delibera di Giunta Comunale n.235 del 24 maggio 2019. Attivazione in pre-esercizio dal 30/05/2022 al 30/06/2022 del varco telematico di controllo degli accessi veicolari all’Area Pedonale Urbana ‘Gaiola’ attraverso il varco denominato ‘Discesa Gaiola’.

Attivazione in esercizio, dal 01/07/2022, del varco telematico di controllo degli accessi veicolari all’Area Pedonale Urbana ‘Gaiola’ attraverso il varco denominato ‘Discesa Gaiola’ sulla fine del pre-esercizio allo scopo di evitare aggravi e ulteriori adempimenti amministrativi a carico del Comunedi Napoli è opportuno disporre la proroga del pre-esercizio fino alla data del 15 luglio 2022;

pertanto l’entrata in esercizio del varco telematico della Discesa Gaiola debba essere istituito a partire dal 16 luglio p.v..

Ordinanza di proroga