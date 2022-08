Napoli, dispositivo traffico temporaneo in via Nardones

In vigore il 25 e 26 agosto

Al fine di realizzare interventi urgenti di ripristino della pavimentazione stradale dissestata in più punti, nei giorni 25 e 26 agosto, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, e comunque fino a cessate esigenze verranno effettuati interventi urgenti di ripristino dei basoli della sede stradale lungo l’intero tratto di via Nardones dalla confluenza con via Toledo a quella con Gradoni di Chiaia.

Pertanto, la circolazione veicolare lungo via Nardones dovrà essere temporaneamente interdetta nei giorni 25 e 26 agosto 2022 dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e comunque fino a cessate esigenze, al fine di consentire, per motivi di sicurezza, alla società Napoli Servizi di provvedere alla sistemazione dei basoli dissestati.