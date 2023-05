Napoli, al Vomero torna la festa della mamma al Parco Mascagna

Riceviamo e pubblichiamo.

La mamma è sempre la mamma, è merita sempre una grande festa. L’appuntamento al Vomero è per sabato 6 maggio alle ore 10:30 al Parco Mascagna per un evento organizzato dalla Scuola Scarlatti.

Un evento che il nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria, diretto dalla dottoressa Mariangela Marseglia, un momento che si ripete da oltre 20 anni coinvolgendo le famiglie del territorio.

Le mamme sono invitate a indossare tuta e scarpe da ginnastica per partecipare ai ‘giochi senza frontiere’ con i propri figli guidati da Ciro è Ciro che le coinvolgerà anche in numerosi siparietti, premiando le più simpatiche.

Così Mariangela Marseglia, già pedagogista, e counselor familiare:

Per i bambini è importantissimo il contatto con la natura, e questo sarà un momento di diffusione della cultura della pedagogia del territorio, l’importanza di coinvolgerli in attività delle altre agenzie del quartiere come luogo di apprendimento.

Sarà un momento di aggregazione, di unione tra le famiglie. Oggi c’è necessità di partecipare ad eventi all’aria aperta nel segno della socializzazione.