Marocco candidato per i mondiali di calcio 2030

Insieme alla Spagna e al Portogallo

Il re del Marocco, Mohammed VI, ha reso nota la candidatura congiunta del Marocco, con Spagna e Portogallo, per ospitare la Coppa del Mondo di calcio del 2030.

Annuncio davanti alla vostra assemblea che il Regno del Marocco ha deciso, con Spagna e Portogallo, di presentare una candidatura congiunta per ospitare i Mondiali del 2030.

Lo ha detto il sovrano in un messaggio in occasione della presentazione della Confederazione di African Football Excellence Award per l’anno 2022, CAF President’s Outstanding Achievement Award – 2022. Il premio è stato assegnato al sovrano marocchino a Kigali, in Ruanda.

Questa candidatura comune, senza precedenti nella storia del calcio, sarà di congiunzione tra Africa ed Europa, tra nord e sud del Mediterrane, e tra mondo africano, arabo ed euromediterraneo.

Lo ha rilevato il monarca nel messaggio letto dal Ministro dell’Istruzione nazionale, della scuola materna e dello sport del Marocco, Chakib Benmoussa.

Mohammed VI ha anche precisato che la candidatura sarà quella di raccogliere il meglio da entrambe le parti; dimostrazione di un’alleanza di genio, creatività, esperienza e mezzi.