Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si svolge in centinaia di luoghi in Italia, Europa, Africa e America Latina, si leggono i nomi delle vittime, si ascoltano le testimonianze dei familiari e si discute su mafie e corruzione.