Lazio, Schiboni incontra delegazione della Repubblica Moldova

L’Assessore: ‘Sono certo che nei prossimi mesi avremo modo di approfondire progettualità comuni e condivise che coinvolgano in modo attivo anche le università’

Questa mattina, 28 febbraio, una delegazione della Repubblica di Moldova ha incontrato l’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni.

La visita del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali della Repubblica di Moldova, Alexei Buzu, accompagnato dal Consigliere del Presidente della Repubblica di Moldova, Elena Druta, dal Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Moldova in Italia, Alexandru Simionv e dall’assistente dell’Ambasciata delle Repubblica di Moldova in Italia, Daniela Minciuna, è iniziata presso il Centro per l’impiego di Porta futuro a Testaccio, dove ha anche incontrato l’Assessore Giuseppe Schiboni.

La delegazione ha poi effettuato una visita dei locali del CPI, con gli spazi dedicati all’accoglienza, al corner delle iscrizioni e all’area dedicata ai progetti speciali, dove ha avuto il modo di conoscere il funzionamento puntuale dei servizi del Centro per l’impiego.

Roma e il Lazio vantano un’antica e consolidata storia di scambi culturali con la comunità moldava con collaborazioni settoriali soprattutto nel mondo del lavoro.

L’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni,ha dichiarato: