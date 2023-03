‘La Gabbia’ al Teatro Lo Spazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda al Teatro Lo Spazio di Roma, il 7 e l’8 marzo, ore 21:00, ‘La Gabbia’, spettacolo di Massimiliano Frateschi, diretto da Massimiliano Vado, con Massimiliano Frateschi e Fabrizio Traversa.

Disegno luci: Roberto Di Maio

Costumi: Tiziana Massaro

Assistente produzione e distribuzione: Beatrice Picariello

Foto: Bianca Hirata

Produzione: La Gabbia Teatro

‘La Gabbia’ è un testo a due di teatro contemporaneo. Racconta alcune condizioni mentali che si presentano nel nostro inconscio quando proviamo a nascondere ciò che siamo.

Una metafora, quella dei due protagonisti, la cui gabbia è la loro malattia mentale, che racconta quelle più comuni che ci bloccano nella corsa verso i nostri obiettivi.

Un sonnambulo, lucido di giorno, ma non di notte, ha ucciso la moglie nel sonno, l’altro invece soffre di allucinazioni psicotiche e cambia versione dei fatti ogni volta che parla della sua vita privata.

Un viaggio all’interno di una gabbia non solo fisica, ma mentale, dalla quale sembra impossibile scappare, con dialoghi apparentemente insensati e veloci che vibrano di paure e trovano sempre un giro di volta nel senso per questi due personaggi. Loro sognano un futuro migliore. Noi con loro.

Ambientato interamente in una cella d’isolamento di un luogo non specificato, ‘La Gabbia’ sottolinea che spesso i difetti più tragici ci bloccano in uno stato di fermo assoluto e racconta un mondo distrutto da una catastrofe dove, forse, le persone sono contente di questo stato di distruzione, poiché è dallo stato di distruzione che si può ricominciare da zero.

Annota il regista Massimiliano Vado:

Misurarsi con l’impercettibile, sfidando la comprensione di diversi piani di lettura che si intrecciano con una realtà in cui si sfogano eventi apocalittici; colpe personali che si pagano con vie crucis verbali, conversazioni semplici che nascondono strati di abulia e insoddisfazione, eccessi di rabbia che nascondono verità molteplici.

Nella gabbia di un carcere, si sommano questi ed altri elementi, spingendo chiunque ci capiti dentro a fare i conti, oltre che con il tempo che passa, anche con le colpe della propria coscienza.

È una linea di destino che ci spinge al limite, ci mette alla prova, come attori e come regista, oltre che come persone, perché la sfida lanciata a se stessi ha bisogno del conforto di essere raccolta.

Si osa passando per l’umano, ci si rinchiude, ostentando fragilità, ci si misura come uomini sapendo che il risultato non sarà mai scontato. In fondo non siamo qui solo per passare il tempo; in teatro alcuni minuti sembrano anni.