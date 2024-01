Inaugurazione Punto Digitale Facile dell’Unione Valdera

Appuntamento il 12 gennaio presso la sede dell’Unione Valdera di Pontedera (PI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si apre un nuovo Punto Digitale Facile, PDF, finanziato dalla Regione Toscana con fondi PNRR.

La sua inaugurazione è in programma per venerdì 12 gennaio, alle ore 12:00, presso la sede dell’Unione Valdera, in via Brigate Partigiane 4 a Pontedera (PI).

Alla piccola cerimonia parteciperanno gli Assessori regionali alle infrastrutture digitali e alla formazione, Stefano Ciuoffo e Alessandra Nardini.

Gli Assessori Ciuoffo e Nardini e i sindaci di Capannoli, Arianna Cecchini, e di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni, daranno il via a questo servizio che si propone di fornire un aiuto a tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi, dai computer ai cellulari.

Interverranno, ma collegati da remoto, anche i Sindaci degli altri Comuni della Valdera che ospitano gli altri Punti digitale facile, che prenderanno il via domani.