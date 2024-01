Presentata V edizione Premio Melagrana, concorso letterario nazionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Con grande soddisfazione presentiamo nella sede del Consiglio regionale della Campania la V edizione del Premio Melagrana, importante concorso letterario nazionale, perché riteniamo che le Istituzioni debbano fortemente sostenere la lettura, la scrittura e la cultura in generale, in tempi in cui c’è la preoccupante tendenza ad abbandonarle per preferire strumenti di conoscenza e di comunicazione superficiali e spesso fuorvianti e per contrastare il declino valoriale e sociale.