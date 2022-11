‘Filtri d’amore ed altri miracoli’ a Il Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli

In scena il 20 novembre a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono cinque storie, cinque oggetti, cinque canzoni a incorniciare i drammi, i destini di amori lontani che daranno vita a ‘Filtri d’amore ed altri miracoli’, spettacolo scritto e diretto da Gennaro Monti, in scena domenica 20 novembre 2022 alle ore 18:00 sul palcoscenico de Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli.

Dopo aver raccontato i misteri e i peccati capitali nella cultura popolare, la storia prende una strada nuova sempre nel solco delle credenze e delle tradizioni più affascinanti del nostro sud, e non solo.

Presentato da Storie senza fissa dimora, l’allestimento, che vede in scena Sonia De Rosa, voce e prosa, Davide De Rosa, chitarra e chitarrino, e Gennaro Monti, prosa e chitarra, è un racconto intimo e ritmico di fatti e cose realmente vissute. Storie e dicerie, misteri e segreti sussurrati, che vivono e ruotano attorno “la possessione degli oggetti” nella cultura popolare.

Una vecchia credenza di legno, una corona di argento opaco, una croce rubata, una bottiglia di vetro a forma di gatto, un tozzo di pane raffermo sono ‘protagonisti’ di cinque storie raccolte in cinque territori del Sud Italia per altrettanti racconti, che partono dall’Est e si ritrovano nel fulcro della cultura contadina: la fiera.

Così Gennaro Monti in una nota:

Gli oggetti parlano, sono scrigni preziosi che ho appreso dalla mia infanzia, vissuta nelle campagne Calabresi, e da lì è cominciata la ricerca. In poche parole ‘Filtri d’amore ed altri miracoli’ è uno spettacolo sospeso tra fatto esistente e fatto sospeso.

Il viaggio parte proprio da una fiera di paese che raccoglie mille suoni, dialetti e provenienze. Da quest’umanità incredibile si evince quanto siamo vicini ad ogni parte del mondo. Da questo miscuglio necessario, comprendiamo la bellezza della contaminazione, il mistero più grande del nostro Sud.

Dai Balcani a un paese sconosciuto della Basilicata, da posti impossibili le cose viaggiano e si ritrovano alle fiere per bagnarsi di nuova vita tra mistero e fede. Cinque storie che incrociano la sacralità riconosciuta a quella popolare, cinque eroi che non sono sui libri.

Le vicende si alternano con le canzoni suonate come un ensemble zingaro, e in ogni racconto la musica e il suono dialogano con l’attore.

Ed è così che la narrazione rivela, nel suo incedere, quanto gli oggetti riescano a traferire la storia di ‘dove sono nati’, e con la storia anche la magia, la vita di chi li ha posseduti.

‘Filtri d’amore ed altri miracoli’ di Gennaro Monti

Domenica 20 novembre 2022 – Il Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli, Piazza San Domenico 3

Inizio spettacolo ore 18:00, ingresso euro 16,00 intero)ed euro 12,00 ridotto

Info e prenotazioni tel. 081-5422088, mob 347-3607913 email info@ilpozzoeilpendolo.it