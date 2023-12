Eternità e Tempo – Presepi d’arte in miniatura di Antonio Maria Esposito

L’inaugurazione della mostra è in programma il 16 dicembre nella Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli di Napoli

L’associazione di promozione sociale ‘Progetto Sophia. Donne verso la Bellezza’ è lieta di presentare ‘Eternità e Tempo – I presepi d’arte in miniatura di Antonio Maria Esposito’ che inaugura sabato 16 dicembre, ore 16:00, nella Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli di Napoli.

Minuscoli personaggi raccolti in una noce, un pistacchio, un nocciolo di ciliegio intorno a un Bambinello fatto di goccioline di pittura, paesaggi della Terra Santa così dettagliati e piccoli che avremo bisogno di una lente di ingrandimento per ammirarli: i mirabili d’arte realizzati nel segreto del suo studio dal sacerdote stabiese Antonio Maria Esposito (1917 – 2007) saranno protagonisti della mostra ‘Eternità e Tempo’ che si terrà alla Pontificia Reale Basilica San Giacomo degli Spagnoli dal 16 dicembre 2023 al 16 gennaio 2024.

Originariamente custodite nel centro storico di Napoli al Museodivino, le micro-opere si spostano in occasione del Natale nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli che ha appena riaperto le sue porte, dove ogni visitatore sarà fornito di una lente d’ingrandimento e di una lucetta per ammirare i minuti dettagli di queste straordinarie minuscole natività, frutto di un esercizio di concentrazione e di pazienza durato un’intera esistenza, dal ‘grande’ paesaggio in noce di cocco con tra villaggi e decine di personaggi, al presepe più piccolo del mondo racchiuso in un seme di canapa, straordinaria illustrazione della parabola evangelica del seme di senape.

La mostra inaugurerà sabato 16 dicembre alle ore 16:00 con la conferenza di Marco Collareta, docente di Storia dell’arte medievale all’Università di Pisa e già più volte ospite nella città partenopea, che guiderà nella straordinaria storia del presepe nell’arte da Giotto ai contemporanei tutti coloro che sono curiosi di scoprire e ricordare aspetti insoliti e profondi della raffigurazione della nascita del Cristo.

Seguirà la conferenza una visita guidata alla mostra gratuita per tutti i prenotati.

A partire da domenica 17:00, per l’ingresso all’esposizione sarà applicata una tariffa unica di €10,00, con gratuità ai minori di 12 anni.

Le scolaresche e i bambini più piccoli avranno inoltre la possibilità di partecipare dopo la visita a un laboratorio sul concetto di pazienza, qualità tanto preziosa per questo artista che ha saputo ritrovarla nei momenti più difficili per creare, in silenzio e solitudine, la più tenera delle testimonianze di amore.

Informazioni

Dove: Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, Piazza Municipio, 39, 80126, Napoli

Quando: sabato 16 dicembre, ore 16:00

L’ingresso alla conferenza d’inaugurazione è libero.

Tariffa per la visita alla mostra: intero: €10,00 – Bambini sotto i 12 anni: gratuito.

Per le scolaresche e i gruppi, museodivino@gmail.com