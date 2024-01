‘Dots’ al Teatro Vascello

In scena a Roma il 30 e 31 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 30 gennaio e 31 gennaio, ore 21:00, presso il Teatro Vascello di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Dots’, coreografia, drammaturgia e regia Ricky Bonavita, musiche originali eseguite dal vivo Duo Leman Cellos, Giacomo Grandi e Francesco Bartoletti al violoncello, Sylvain Fournier alle percussioni.

Scene e Costumi: Daniele Amenta e Yari Molinari

Assistente alla Coreografia: Valerio De Vita

Interpreti: Ricky Bonavita, Valerio De Vita, Andrea Di Matteo, Claudia Pompili, Francesca Schipani

Produzione PinDoc con il contributo del MiC e della Regione Sicilia

Durata 60′

Punti di vista, punti di riferimento, punti di partenza e di arrivo, punti d’incontro e di separazione, momenti di vissuto, quadri di una messa in scena, attimi che si susseguono in una drammaturgia dove diversi personaggi danno luogo ad azioni sceniche in continuo divenire.

Questi i presupposti, gli spunti di riflessione per una nuova creazione coreografica della Compagnia Excursus/Pindoc, che vedrà al suo interno la collaborazione con tre musicisti che agiranno dal vivo eseguendo loro creazioni musicali originali o rivisitazioni di brani di repertorio contemporaneo sempre di loro creazione.

Interazione video scenografica che accompagnerà il lavoro, con sfondi astrattamente surreali, di contenuto simbolico e fortemente visionario faranno da sfondo all’azione drammaturgica e danzata.

Tornano le tematiche emozionali e il lavoro sempre caro sulla caratterizzazione dei diversi personaggi, nonché sulle relazioni che fra di essi intercorrono in scena, ma con nuovi punti di vista, con nuove pratiche creative e compositive, per azioni non narrative né didascaliche, considerando anche il tessuto drammaturgico fortemente interdipendente delle diverse partiture musicali e dei loro propri contenuti e contestualmente una regia che possa prevedere un’interazione tra danzatori, musicisti e video scena.

Una forte connessione e condivisione su contenuti comuni, ma anche fisica,

corporea, materica nella concezione coreutica e della partitura coreografica.

Una possibile indagine di ricerca sul corpo che lo vedrà come strumento asservito a nuove azioni drammaturgiche, nuove modalità espressive.

I corpi si cercheranno, si incontreranno, si renderanno partecipi e protagonisti di azioni teatrali o danzate, dando luogo a suggestioni e ambient surreali, avvolti da un’aura onirica e di mistero.

La musica potrà evidenziare, essere spunto di ricerca per agire le diverse scene, suggerendo immagini, sensazioni e percezioni nelle quali lo spettatore potrà avere i suoi personali punti di vista, di riferimento, trovandosi coinvolto in un’atmosfera poetica, densa di suggestioni con forte spessore emotivo.

Violoncelli e percussioni saranno gli strumenti che produrranno musica, suoni live vissuti come un trapassare la realtà, ritrasformandola in surreale e stilizzata espressione dell’anima, producendo nel fruitore una possibile azione catartica.

Info e prenotazioni solamente tramite Card Libera e Card Love o tramite abbonamenti e card acquistati in precedenza promozioneteatrovascello@gmail.com

Biglietti:

intero 25 euro

ridotto over 65: 20 euro

ridotto Cral/Enti convenzionati: 18 euro

ridotto studenti, studenti universitari, docenti e operatori delle scuole di teatro, cinema e danza 16 euro gruppi di almeno 10 persone 16 euro a persona

È possibile acquistare i biglietti, abbonamenti e card telefonicamente 06-5881021 con carta di credito e bancomat abilitati,

acquista direttamente alla biglietteria https://www.teatrovascello.it/biglietteria-23-24/

acquista tramite bonifico bancario a favore di Coop.

La Fabbrica dell’Attore E.T.S. Banca Intesa San Paolo ag. Via G. Carini 32 di Roma c/c 3842 ABI 03069 CAB 05078

IBAN IT89V0306905078100000003842

oppure acquista online acquista on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/dots/224255

Stagione teatrale 2023 – 2024 del Teatro Vascello

Campagna abbonamenti

120 euro, 8 titoli, acquista online, con eventuale scelta del posto

Card libera 108 euro, 6 spettacoli a scelta, acquista online, con eventuale scelta del posto

Card love 72 euro, 2 spettacoli a scelta per 2 persone – 4 ingressi, acquista online, con eventuale scelta del posto

Info:

06 5881021 – 06 5898031

promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello

Via Giacinto Carini, 78

Monteverde Roma

Come raggiungerci

Con mezzi privati:

Parcheggio per automobili lungo via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: via Giacinto Carini, 43, Roma; via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici:

autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871.

Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello

Sostieni la cultura vieni al Teatro Vascello