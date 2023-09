‘Change’ apre Nuova Stagione del Teatro Trastevere

Riceviamo e pubblichiamo.

La nuova stagione 2023/2024 del Teatro Trastevere di Roma si inaugura con lo spettacolo ‘Change’, di Marco Zordan, regia Leonardo Buttaroni,

con Alessia De Bortoli, Desirée Tortorici, Christian Galizia e Marco Zordan in scena dal 27 settembre al 1° ottobre.

‘Change’ offre uno spaccato multiforme della famiglia borghese.

Come in un caleidoscopio, tramite la messa in scena di tre varianti successive della stessa cena, lo spettacolo mostra di volta in volta sfumature psicologiche, rapporti di forza, evoluzioni, motivazioni e relazioni che cambiano al mutare della prospettiva e delle attitudini dei personaggi.

Le scene così si sovrappongono, le atmosfere si alternano e la serata va avanti tra discorsi scientifici, urla e capricci di un bambino, convenevoli che celano provocazioni, intrighi, arruffianamenti, autocommiserazioni, arrivismo, in un tutto contro tutti che monta come un’onda fino a provocare, in un modo o nell’altro, una tempesta.

Nel mettere in scena questo testo ho cercato di creare lo spettacolo come se fosse un quadro cubista, che ci permette di vedere le diverse facce di una storia.

‘Change’ è una commedia amara, imprudente, un gioco sottile di prospettive multiple che, nel ripetersi della storia come in un loop temporale, mostra come la diversità del carattere o delle nostre azioni possa modificare il corso degli eventi e influenzare la vita dell’altro, di un amico, di un amore o anche di uno sconosciuto.

Come il semplice movimento di molecole d’aria generato dal battito d’ali di una farfalla può causare una catena di movimenti di altre molecole fino a scatenare un uragano, così ogni mutamento interiore può far cambiare direzione a una vita, cambiando quella di tutti gli altri.

E così, in una danza di luci e ombre, ‘Change’ ci mostra che la nostra vita non è mai pura, quando è pura vuol dire che non è vita.

Leonardo Buttaroni – regista