Vuoi essere spirituale? Inizia ad essere umano

Un pensiero di Jeff Foster, un’anima nobile, un tempo avvolta dalla depressione, che si è incamminata verso la spiritualità adwaita, non duale, in cerca della verità ultima.

Ha scoperto la danza dell’ordinario, l’infinito nel semplice. Ora, illumina la Via insegnando l’accettazione del presente, liberando il cuore dal giudizio. I suoi messaggi poetici risuonano in tutto il mondo. Nel presente Jeff trova il suo guru, la sua casa, l’amore.

Per favore, non parlarmi di ‘Consapevolezza’.

Voglio vedere come tratti gli altri, i tuoi figli, i tuoi genitori, il tuo corpo.

Voglio sentire quanto sai ascoltare, accogliere informazioni che non corrispondono alle tue credenze personali.

Voglio vedere come tratti le persone che non sono d’accordo con te.

Non raccontarmi quanto sei sveglio e libero.

Voglio sapere come sei quando ti capitano dei guai.

Se puoi accogliere il dolore senza pretendere di essere invulnerabile.

Se puoi sentire la rabbia senza diventare violento.

Se puoi provare vergogna senza umiliare gli altri.

Se puoi fare sciocchezze e ammetterlo.

Non parlarmi della tua spiritualità, amico.

Non mi interessa gran che.

Voglio solo incontrare TE.

Conoscere il tuo cuore.

Prima di tutte le parole intelligenti.

Jeff Foster