Cambio al Comando delle Forze Operative Sud di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione Ministero della Difesa Comando Forze Operative Sud.

Questa mattina, 8 aprile, a Napoli, nel cortile di Palazzo Salerno, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando delle Forze Operative Sud.

Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Carmine Masiello, delle autorità militari e civili, il Generale di Divisione Claudio Minghetti ha ceduto il comando al parigrado Angelo Michele Ristuccia.

Il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello ha elogiato il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini delle Forze Operative Sud che, con la prontezza e la professionalità che li contraddistinguono, hanno dimostrato il loro essere risorse preziosa ed insostituibile, in armonia con le altre articolazioni dello Stato.

Il Gen. C. A. Masiello ha continuato:

Il silenzioso ed efficace operato, sul territorio e nei diversi contesti di crisi nel mondo, e la genuina dedizione profusa in ogni circostanza hanno suscitato orgoglio e profonda riconoscenza valorizzando l’autorevolezza e il prestigio dell’Esercito e delle nostre Forze Armate.

Mi aspetto molto in termini di contributo all’innovazione, attenzione verso le nuove generazioni, slancio addestrativo, pratica dell’esempio, culto dell’identità, del senso dell’unità e del dovere, frutto di una chiara consapevolezza che lo sviluppo e il mantenimento delle capacità operative sono gli elementi indispensabili, sui quali costruire la sicurezza e l’efficacia di ogni livello organico, preparandosi ha operare in ogni ambito di confronto, come la realtà dei fatti ci impone.

Ci attendono tempi difficili e altamente impegnativi, in un momento in cui i compiti per la sicurezza nazionale e la stabilità internazionale sono destinate ad aumentare ed in cui l’Esercito deve profondere le migliori energie al servizio della repubblica Italiana, in nome e per l’affermazione dei valori costituzionali di pace, giustizia e libertà.

Lo faremo insieme. Fa parte della nostra storia, delle nostre tradizioni, dei valori e del Giuramento che ci uniscono.