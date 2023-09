Arabia Saudita e Iran discutono dell’intensificazione degli incontri

Incontro tra i Ministri degli Esteri dei due Paesi a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite

Sabato il 23 settembre, il Ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan ha discusso con il suo omologo iraniano, Hossein Amir Abdollahian, dell’intensificazione degli incontri consultivi tra i due Paesi.

Questo è avvenuto nel corso di un incontro tra i due Ministri a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua 78esima sessione, secondo quanto riportato dall’agenzia ufficiale Saudi News Agency, SPA.

L’agenzia ha affermato che durante l’incontro sono stati esaminati i rapporti comuni e le modalità per rafforzarli e svilupparli in tutti i campi, oltre gli sviluppi sulle arene regionali e internazionali e gli sforzi compiuti in questo senso.

Le due parti hanno esaminato le modalità per intensificare gli incontri consultivi a livello bilaterale e multilaterale, al fine di ottenere prospettive più positive e servire gli interessi dei due Paesi e dei due popoli.

Il 10 marzo, l’Arabia Saudita e l’Iran hanno annunciato la ripresa delle loro relazioni diplomatiche a seguito dei colloqui sponsorizzati dalla Cina a Pechino.

Nell’ambito del ripristino delle relazioni, i due Paesi si sono scambiati i loro Ambasciatori e il 5 settembre hanno iniziato le loro funzioni l’Ambasciatore iraniano a Riyadh, Ali Reda Enayati, e quello saudita a Teheran, Abdullah Al-Anazi.

Da ricordare che, l’Arabia Saudita ha interrotto le sue relazioni con l’Iran nel 2016, in seguito agli attacchi all’Ambasciata di Riyadh a Teheran e al suo Consolato nella città orientale di Mashhad, in segno di protesta contro l’esecuzione da parte dell’Arabia Saudita dello sciita saudita Nimr al-Nimr, dopo averlo condannato per varie accuse tra cui quella di terrorismo.