AICDC e MOIGE siglano un Protocollo d’Intesa

Azione efficace nel campo della comunicazione digitale a tutela dei minori

L’Associazione Italiana Content & Digital Creators, AICDC, che rappresenta, supporta ed aggrega la categoria di influencer, content creators, talent manager e operatori di agenzie e centri media ha siglato un’importante partnership con MOIGE, Movimento Italiano Genitori, un’associazione di promozione sociale ETS, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che collabora con Polizia

postale attraverso appositi Protocolli d’intesa.

AICDC è un’Associazione che vuole rappresentare la categoria di chiunque sia attivo in forma digitale su piattaforme note o di futura invenzione, tutelandone gli interessi morali, professionali ed economici e che intraprende ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti.

MOIGE da 26 anni è dalla parte dei bambini, dei minori e delle famiglie, promuovendo iniziative per contrastare grandi emergenze sociali come bullismo, dipendenze, gioco d’azzardo patologico per educare i ragazzi.

MOIGE ed AICDC scendono in campo insieme per organizzare iniziative e progetti tesi all’approfondimento di una cultura al digitale, per individuare buone pratiche e modelli comportamentali adeguati per un utilizzo corretto ed educativo delle tecnologie di informazione e comunicazione nonché per promuovere valori etico-morali presso i più giovani.

Le parti considerano i servizi di social networking e le ICT strumenti di comunicazione di massa di elevate potenzialità, soprattutto con riferimento alla vita del minore, ed è per questo che concordano nell’individuare congiuntamente forme di studio e approfondimento per un’azione efficace nel campo della comunicazione digitale a tutela dei minori.

In particolare, AICDC e MOIGE si impegnano a collaborare per:

– iniziative e progetti volti alla diffusione di una cultura del digitale e alla veicolazione di contenuti e messaggi positivi attraverso l’utilizzo di social media;

– realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni;

– organizzazione di iniziative pubbliche per la sensibilizzazione di una cultura del digitale tra i giovani e gli studenti, anche in ambito universitario.

Un accordo importante che insegue i principi e gli impegni che AICDC e MOIGE si sono prefissati, rappresentando a pieno la loro mission, e che può contribuire a influire positivamente nell’impatto dei social media nel contesto sociale.