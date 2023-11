‘Abbiamo tutte la stessa storia’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma il 26 novembre

Sarà in scena domenica 26 novembre, ore 17:30, al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma lo spettacolo Abbiamo tutte la stessa storia, ispirato all’opera ‘Tutta casa, letto e chiesa’ di Franca Rame e Dario Fo, scritto, diretto e interpretato da Elisa De Paolis, Vanessa Littera e Alisia Pizzonia e con Alex D’Alascio.

Lo spettacolo nasce dall’esigenza, o meglio urgenza, di riflettere sull’attuale condizione della donna che dal 1977, anno del debutto milanese dello spettacolo ‘Tutta casa, letto e chiesa’, non sembra poi così migliorata come ci si augurava, specialmente in alcuni ambiti.

Con parole crude, vivide e impietose tre giovani attrici affrontano coraggiosamente il tema della violenza contro le donne, contro un sopruso fatto sistema.

Prendendo spunto da tre monologhi tratti dall’opera di Franca Rame e Dario Fo, ‘Monologo della puttana in manicomio’, ‘Lo Stupro’ e ‘Abbiamo tutte la stessa storia’, le attrici cercano, attraverso il teatro, il nervo della coscienza di tutti noi, per raggiungere finalmente il reciproco rispetto tra uomini e donne, la parità dei generi.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com