A Montesilvano (PE) il V Congresso Nazionale UGL Metalmeccanici

Appuntamento dal 27 al 29 settembre al Grand Hotel Montesilvano

Riceviamo e pubblichiamo.

Al via i lavori del V Congresso Nazionale del sindacato dei metalmeccanici UGL, articolati in tre giorni: 27, 28 e 29 settembre presso il Grand Hotel Montesilvano in Viale Kennedy, 28 (PE).

Ne dà notizia la Segreteria Nazionale dell’UGL Metalmeccanici.

Come ormai prassi consolidata, si parte con un evento pubblico, il Convegno dal titolo ‘Il lavoro che cambia’.

Dalle ore 16:00 di domani 27 settembre, l’apertura dei lavori avverrà con i saluti e la relazione del Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera.

I lavori proseguiranno discutendo di delicati e complessi temi del sistema industriale italiano e su politica sindacale.