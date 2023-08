XVII Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra

In programma dal 13 al 20 agosto 2023 a Castel Gandolfo (RM)

Ritorna l’immancabile appuntamento estivo con l’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra; Castel Gandolfo, nella cornice dei Castelli Romani, ospiterà la XVII edizione.

Sotto la solida e sapiente guida di Carlo Aonzo, mandolinista di fama internazionale, l’Accademia di Mandolino e Chitarra si conferma, anno dopo anno, sempre più seguita e partecipata tanto che l’edizione di quest’anno si annuncia essere la più ricca di iscritti della sua storia: 72 partecipanti di tutte le età e livello tecnico, provenienti da Francia, Irlanda, Germania, Svizzera, Turchia, Polonia, Russia, USA, Canada e Brasile, oltre ovviamente a numerose zone d’Italia.

La XVII edizione estiva dell’Accademia avrà luogo in uno dei borghi più belli dalla nostra penisola: Castel Gandolfo, in provincia di Roma, in un territorio che offre molte opportunità all’insegna della natura, dell’arte, della storia e dell’enogastronomia.

Presso il Centro Mariapoli Internazionale si svolgeranno le attività del campus estivo di perfezionamento, il direttore Aonzo verrà affiancato da considerevoli docenti concertisti: l’inimitabile interprete del mandolino napoletano Michele De Martino, il Maestro italo – francese di esperienza internazionale Fabio Gallucci, Il paganiniano Riccardo Del Prete e l’esperto didatta di chitarra flamenca Roberto Margaritella.

Dichiara il Maestro Aonzo:

I corsi dell’Accademia hanno certamente una valenza musicale e tecnica di primo livello, ma sono anche un momento di incredibile incontro ed aggregazione tra diverse generazioni e culture, quindi un modo assolutamente esclusivo di coniugare vacanza e studio. Mi piace inoltre sottolineare che, per la prima volta, i corsi si svolgeranno in centro Italia, celebrando una tradizione che ha radici profonde sia in ambito accademico classico, sia popolare.

Oltre ai corsi musicali il programma prevede i seguenti eventi aperti al pubblico:

• domenica 13 agosto dalle 15:00 alle 19:00 mostra di alta Liuteria, Centro Mariapoli – Castel Gandolfo;

• domenica 13 agosto alle ore 18:00 presentazione del libro ‘Il Mandolino nel Teatro Musicale Settecentesco’ di Davide Farella, Centro Mariapoli – Castel Gandolfo;

• giovedì 17 agosto alle ore 21:15 ‘I Concertisti della XVII Accademia’, Casa delle Culture e della Musica – Velletri;

• sabato 19 agosto alle ore 18:00 ‘Concerto Finale a Grand’Orchestra’, Chiesa di San Tommaso – Castel Gandolfo.

Tutte le informazioni si trovano sul sito www.accademiamandolino.com.