Oroscopo dal 6 al 12 febbraio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la settimana da lunedì 6 a domenica 12 febbraio 2023. Buone notizie per tutti i segni zodiacali.

Le stelle annunciano novità per i Pesci. I Leone e i Gemelli hanno un aspetto lavorativo positivo, favorito nelle relazioni l’Acquario.

La Luna passa dal Leone allo Scorpione, stabili gli altri pianeti, mentre Mercurio l’11 va nel segno dell’Acquario, con tanta concretezza e l’uso della logica precisa ed efficace. La settimana vede un bellissimo sestile tra Mercurio e Nettuno e ci fa sperare in belle soluzioni a vecchi problemi.

Mercurio e Plutone congiunti con un aspetto che innalza la comprensione a vette altissime, ci potrebbero regalare pensieri di pace.

Ariete

Cari Ariete, Giove vi manda grandi occasioni di crescita, in ambito professionale, riconoscimenti che da tempo sapevate di aver meritato. I primi giorni della settimana sono fantastici, avrete buoni sostegni pratici da un familiare, l’aiuto che si rivelerà fondamentale, potrebbe decisivo per voi.

In amore l’equilibrio è incerto, la mancanza di stabilità pesa, ma basterà stringere i denti e distrarsi un po’ per riuscire a superare l’impasse. L’amore vince su tutto, aiutatelo.

Toro

Cari Toro, avrete a che fare con tanti avvenimenti fortunati, per cui le vostre giornate saranno piacevoli. L’inizio della settimana vi vede impegnati in discussioni importanti con i vostri colleghi e capi. Sarete così dei vincitori e riuscirete a recuperare del tempo perduto, compresa la stabilità economica, che tanto vi interessa, e non solo.

La creatività è sempre perfetta per risolvere dei vecchi problemi, nella parte iniziale e in quella finale della settimana ottenere tutto ciò che chiederete, per cui accelerate tempi e modi.

Gemelli

Cari Gemelli, sul lavoro siete in recupero, tante nuove possibilità, Marte vi solletica ai grandi cambiamenti e a concentrarvi sulle novità. Le questioni familiari subiranno uno stop, sistemare cose in sospeso in casa si rivelerà difficile, alcuni fatti esterni vi creeranno non poche noie.

Mantenere la calma sarà difficile anche in qualche piccolo viaggio, che vi comporterà non poche noie, tutte da superare brillantemente, in quanto le complicazioni saranno le indesiderate compagnie di viaggio.

Cancro

Cari Cancro, Venere nei Pesci vi rende romantici e il successo non vi manca mai, le relazioni sono molto intense e passionali. L’affetto di chi vi fidate vi aiuterà, ma sarà necessario aprirsi, malgrado il vostro carattere chiuso.

Cancerini, vivete la settimana con la voglia di non lasciarvi abbattere, anche se siete al limite con presenze ingombranti, quali Plutone e Mercurio opposti e Giove quadrato, ma niente è perduto, questi aspetti vi fortificano, non devono appannare la vostra qualità cancerina, l’empatia.

Leone

Cari Leone, agite di strategia, i vostri punti deboli sono esposti, createvi delle nuove relazioni, le faccende professionali ed economiche avranno una bella ripresa in questi giorni di febbraio. Evitate di litigare con dei colleghi per questioni futili o di principio ed evitate anche delle spese, che proprio non è il caso di fare.

Giove, in trigono al vostro segno, vi rende generosi e desiderosi di regalare, espandere, viziare chi vi sta intorno; datevi una calmata, siate parsimoniosi, fatto che vi terrà al riparo da ogni problematica futura.

Vergine

Cari Vergine, l’opposizione di Venere e Marte vi farà perdere la pazienza. Esercitatevi a mantenere il distacco dalle situazioni provocatorie e dai danni. Pensate alla salute, che è molto buona. Qualche difficoltà la possiamo riscontrare nel rapporto genitore – figlio e viceversa.

Potreste essere accusati di essere esageratamente pignoli e poco comprensivi, non replicate, accettate qualche critica, per avere un dialogo che nel prossimo futuro, vi darà tanta soddisfazione.

Bilancia

Cari Gemelli, la settimana per voi è perfetta, tante promesse e fatti si realizzeranno, accadrà qualcosa di bello ed importante per voi e ci siete già pienamente dentro. L’arte della diplomazia in un periodo come questo è sempre la scelta migliore, non evidenziate i vostri successi nel lavoro.

La loquacità che vi contraddistingue vi potrebbe mettere in difficoltà, ponetevi in ascolto, non vi schierate da alcuna parte, fate sbilanciare gli altri, quelli di cui non vi fidate.

Scorpione

Cari Scorpione, godetevi la nuova carica di energia utile per realizzare quei sogni impossibili, ritroverete la serenità di un tempo. La coppia godrà di particolare serenità. La settimana, cari Scorpione, potrebbe farvi recuperare alla grande sul fronte passionale.

Nelle relazioni non esagerate con le parole, non vi vantate, a torto o a ragione di fatti accaduti, la lealtà non è una dote comune, potreste attirare le critiche di una persona appena conosciuta.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove e Luna, amici per la pelle, vi aiutano nel prendere le decisioni migliori, anche una persona dal vostro passato vi saprà dare un consiglio utile. Cosa volete di più?

Aprite orizzonti e conoscenze, partite e cercate la persona giusta. La salute è buona, l’umore decolla. Ricucite i pezzi di una relazione, evitando di creare un clima pessimo per la coppia. Potreste dimostrarvi oltremodo sincero e leale col partner, per evitare di essere sempre quelli presuntuosi e saputelli, sarete così in grado di far comprendere all’amato bene di aver agito in buonafede.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana perfetta per contratti e progetti, firme e alleanze, fate tutto quello che dovete entro il 10 di questo mese, da venerdì dovrete fare i conti con le noie quotidiane. I nati nella terza decade potranno avere incontri interessanti con persone molto simili.

Dal 10 febbraio in poi tutti voi dovrete cambiare routine giornaliera per stare dietro ai cambiamenti, piacevoli, certo, ma continui, quindi, contrariamente a quanto amate fare, la settimana sarà dinamica e imprevedibile.

Acquario

Cari Acquario, in questo mese di febbraio il Sole vi protegge: agite. La settimana potrebbe rivelarsi proficua sia nelle relazioni, che nel lavoro. Buona la salute.

Sono giorni pieni di spunti per il futuro, con progetti legati agli immobili, potrete ristrutturare casa o acquistarla, trovare un appartamento più idoneo alle esigenze del momento, avere un incontro utile e illuminante. Certo, ci sarà ancora tanto da fare e da dire, ma l’inizio si sta avviando come volete.

Pesci

Cari Pesci, Venere amica vale tanto per voi, sempre più potente vi fa a sognare senza paure. La settimana è piena di notizie importanti e interessanti; dovreste coltivate un progetto di lavoro, che richiede calma e lungimiranza.

Avrete ottime possibilità di ammaliare l’amato bene, rinnovando l’armonia nel ménage amoroso. In questa settimana evitate di liberarvi la coscienza con segreti che avete custodito sino a ad ora, la reazione non sarebbe quella del perdono incondizionato.