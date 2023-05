Oroscopo dal 22 al 28 maggio 2023

E uscimmo a rimirar le stelle ed altro ancora

Cari amici, eccoci alle previsioni della settimana che va dal 22 al 28 maggio 2023.

Gli influssi che, a più riprese, sono entrati nel segno del Toro, Giove, e Marte nel Leone, permettono ai segni di fuoco di organizzarsi, affrontando al meglio le situazioni che si determinano, mostrando un coraggio non indifferente, pronti a mettersi in gioco per affrontare a i cambiamenti.

I segni d’aria e d’acqua si immergeranno in un periodo interessante, voluttuoso e stimolante.

Ariete

Cari Ariete, Venere in Cancro complica le relazioni con tutti. Dovrete avere molta pazienza, mettetevi in gioco e date fondo alle vostre capacità, non siate troppo polemici e cercate di farvi scivolare addosso le questioni più spinose.

Mai demordere, soprattutto dopo un eventuale fallimento, poiché ogni esperienza si rivelerà utile per migliorarsi. Sole in Gemelli e Marte in Leone in questa settimana sono una forte sollecitazione; sarete pieni di entusiasmo e combatterete per le posizioni perdute. Non siate pigri nel lavoro; la soluzione ai problemi è dietro l’angolo.

Toro

Cari Toro, l’amore è romantico e vi sussurra dolci tenerezze con la voce del vostro amato. Ci sono nuovi incontri per tutti. Venere e Giove si preparano a realizzare i vostri desideri e l’oroscopo vi consiglia di lavorarci su e di tenervi pronti per le nuove sorprese.

L’occasione, quella vera, sta per arrivare, le situazioni in sospeso vanno risolte il prima possibile, concentratevi e impegnatevi a fondo per realizzare tutti i vostri sogni, potete contare su di una forma psicofisica veramente perfetta.

Gemelli

Cari Gemelli, grazie al Sole nel vostro segno festeggerete il compleanno con tanta fortuna in amore, con buone offerte sul lavoro e concretizzare progetti in cantiere da tempo. Da mercoledì potreste ritrovarvi ad un bivio e fare una scelta. Guardate alla vostra vita privata e mettete tutto in ordine, gli affari di cuore, la vita privata, chi vi sta vicino. Godetevi i momenti emozionanti e le esperienze gratificanti che il Sole vi regala, in questi giorni: prima il piacere, poi il dovere.

Cancro

Cari Cancro, parola d’ordine: romanticismo. Venere brilla per voi, nel vostro segno accogliente e generosa, i nati del segno avranno una luce abbagliante. Pretendete lo spazio che meritate, sia nella vita professionale che in quella sentimentale. Le coppie vorranno realizzarsi con un matrimonio o la nascita di un bimbo. La calma non sarà semplice da ottenere e, per tale motivo, potrebbe essere necessario aprirsi agli altri per ritrovare quell’equilibrio ormai perduto. Nel lavoro è il momento giusto per iniziare un nuovo progetto.

Leone

Cari Leone, Marte vi rende guerrieri, il Sole in Gemelli giocosi, Venere dolci e romantici. Concedetevi qualche piccolo sfizio e qualche soddisfazione. Che dire, sentirete già in questi giorni un rinnovato vigore, fisico e mentale. Studiate nuove strategie per il raggiungimento di quegli obiettivi a cui puntate da tempo, grazie alla vostra determinazione e perseveranza, riuscirete finalmente ad attuare una strategia idonea per il loro raggiungimento, discreta la vostra forma fisica e l’umore.

Vergine

Cari Vergine, il vostro interesse è concentrato sulla vita privata, sui rapporti interpersonali ed intimi. La vita privata, che avete trascurato, ha bisogno delle vostre attenzioni. Il Sole lascia il Toro per entrare in Gemelli e questo porta a strafare per voi della Vergine, che, in genere, siete meticolosi e posapiano. La nuova settimana si potrebbe rilevare complicata e affaccendata da situazioni familiari che richiedono urgenti soluzioni. Per fortuna, Giove, Mercurio e Urano aiutano tutti voi, in modi diversi, ma proficui.

Bilancia

Cari Bilancia, momenti molto impegnativi per chi lavora nel commercio, il Sole in Gemelli illumina positivamente per voi la settimana e, dai prossimi giorni, potreste diventare ottimisti come non lo eravate da tempo.

Il passato può ritornare con vecchi amici particolarmente interessanti per la carriera e le prospettive future in ambito lavorativo. Provate ad essere più sicuri, il fascino non vi manca. Anche in amore, potrebbe tornare una vecchia fiamma; pensateci bene prima di farvi sconvolgere la vita, valutate con ponderazione.

Scorpione

Cari Scorpione, giornate più leggere e positive, le stelle vi invitano a sfruttare al meglio questo transito astrale nelle relazioni. Lo Scorpione subirà fino al 10 luglio prossimo il passaggio ostile di Marte in Leone. Attenti alle parole e ai gesti, non esagerate, mai, non rispondete con la forza, solo con la vostra arguzia.

Giove in decima casa radicale ha in serbo una svolta finanziaria importante, magari un risultato significativo sul lavoro, una pacificazione dopo mesi di litigi, un contratto che si firma. Abbiate fede.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte è il vostro astro guida per questo ottimale, pieno di energie positive. Concentratevi sui problemi risolvibili e trovate soluzioni alla vostra portata.

In famiglia potrebbero sorgere piccole noie, dovute ad un surplus di richieste che voi, con il vostro carattere, dimenticate di ascoltare. Usate le nuove energie per ponderare strategie che potete realizzare, concedendovi il tempo necessario; chi vi ama e rispetta, si adeguerà anche ai vostri tempi.

Capricorno

Cari Capricorno, con Giove positivo molto di voi sono pronti a dichiararsi ufficialmente alla dolce metà. Il periodo è utile per aiutarvi a recuperare forza ed affrontare le noie quotidiane. Questi giorni saranno molto impegnativi per voi. Dopo un periodo in cui le energie erano scarse, Mercurio positivo vi aiuta ad avere quella fortuna nelle comunicazioni che spesso manca. Confrontatevi con tutti.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è fortunata, stabile. Il Sole in Gemelli vi dona tanta serenità.

Sarete circondati da persone che vi dimostreranno tutto il loro affetto e la loro amicizia, non allontanatele per orgoglio. Accettate l’aiuto che vi sarà offerto e non rovinate qualche rapporto di amicizia che può aiutarvi a ritrovare preziose collaborazioni ed interessanti scenari familiari e lavorativi.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi gratifica nei sentimenti e nell’amicizia, voi Pesciolini continuerete a ricevere anche in questa settimana. Giove è positivo in amore e nel lavoro. Non abbiate paura, buttatevi in una nuova relazione e in un nuovo progetto.

Sereno il fine settimana; la giornata di domenica si rivelerà utile a tale scopo. Il momento è ideale per iniziare un nuovo interessante progetto. Saturno nel segno, in ottimo aspetto con Giove e Urano, vi rende più precisi e organizzati, insomma meno nebulosi del solito.