Nasce il primo Museo Internazionale delle Donne Artiste – MIDA

L’inaugurazione il 28 maggio a Ceresole d’Alba (CN)

Domenica 28 maggio, alle ore 15:00 a Ceresole d’Alba in provincia di Cuneo, sarà presentato alla stampa il museo MIDA – Museo Internazionale delle Donne Artiste.

Il progetto voluto del Comune di Ceresole d’Alba, ideato, realizzato e gestito da Art Book Web in collaborazione con Turismo in Langa ed il supporto di AICS, Associazione italiana cultura e sport, è stato affidato per la direzione artistica al critico d’arte Vincenzo Sanfo.

Il Museo Internazionale delle Donne Artiste è il primo ed unico in Europa e ha l’obiettivo di valorizzare la promozione dell’arte al femminile.

La sede della struttura museale nasce all’interno della piccola chiesa seicentesca della Madonna dei Prati, ancora consacrata ma non più adibita a funzioni religiose.

Grazie alla collaborazione di artiste e di privati collezionisti, MIDA accoglie già alla sua nascita opere di 24 donne di tutto il mondo e di diverse epoche, da Berthe Morisot a Susanne Valadon, da Sonia Delaunay a Marina Abramovic, passando per Jenny Holzer, Carmen Gloria Morales, Beverly Pepper, Rabarama, le cinesi Zhang Hongmei e Xiao Lu, l’indiana Washigha Rason Singh e molte altre.

Il progetto del MIDA, che vede anche la collaborazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti, presieduta da Paola Gribaudo, coinvolgerà anche il centro cittadino con installazioni artistiche in diversi luoghi esterni di Ceresole.

Ogni anno, inoltre, nel centro cittadino saranno collocate piastrelle con i nomi di donne artiste le cui storie potranno essere conosciute attraverso un apposito QRcode.

Interverranno:

Alberto Cirio – Presidente Regione Piemonte

Vincenzo Sanfo – Direttore Artistico MIDA

Franco Olocco – Sindaco Ceresole d’Alba