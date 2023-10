Oroscopo dal 16 al 22 ottobre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci all’astro previsione della settimana che va dal 16 al 22 ottobre 2023.

Nei prossimi giorni due aspetti illuminano il cielo: Mercurio in Bilancia porta tanta dinamicità e fortuna negli affari, soprattutto ai segni d’aria, mentre Marte nello Scorpione accende i cuori e la mente dei segni d’acqua, che possono contare su una marcia in più.

Per il resto, la settimana scorre su binari lenti, aspetti multipli con il Nodo Nord fanno prevedere incontri importanti con persone del passato, belli o brutti che siano, saranno fondamentali per chiudere vecchi capitoli o far luce cose mai veramente chiarite.

La giornata più nervosa è quella di sabato, quando la comunicazione si farà rovente, senza sbocchi positivi, che, invece, il venerdì 20 sembrava proporre.

Molto più serena per tutti domenica 22, quando c’è una Venere fantastica, che aiuta relazioni ed affettività. Magari attenzione alle spese superflue per Gemelli, Sagittario e Pesci.

Ariete

Cari Ariete, per la settimana fortuna in amore, mentre, per il lavoro ,si delinea ma, non del tutto, un importante progetto da portare a termine. Marte finalmente vi libera dal perenne senso di nervosismo che vi accompagnava da tempo. Sarete meno lamentosi e brontoloni, per buona pace di chi vi sta intorno.

Attenzione ad appuntamenti al buio, spesso vi fidate troppo, e questo non è il momento di farlo, cercate di andare cauti. Nella professione imponetevi l’equilibrio, seguite l’onda del successo, anche se non è il vostro, qualcosa vi porterà.

Toro

Cari Toro, il Sole in un segno amico, vi rende paciosi e vogliosi di coccole, molto pratici e disposti a cambiare qualsiasi cosa, basta che viviate in pace. Un conto a parte è il lavoro, dove volete andare ad alta velocità; fatelo, perché lo meritate.

La settimana prevede qualche novità in famiglia che vi rallegra. Marte porterà una maggiore consapevolezza nel settore economico e nel gestire risorse, progetti e obiettivi. Un consiglio: non dimenticate chi vi sta accanto e dedicate una parte della vostra energia a loro, potrebbe stancarsi e lasciarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana ha per voi due forze, una positiva, Mercurio, una negativa, Marte; per uscire indenni fatevi consigliare da una persona amica, se dovete prendere decisioni importanti.

Mercurio nella Bilancia vi aiuterà a comunicare correttamente e proficuamente sugli affari, favorendo le relazioni con colleghi e partner, aumentando nuove conoscenze. C’è bisogno anche che vi impegnate per raggiungere quei grandi risultati che desiderate. Chiariamoci: dovrete superare diversi ostacoli, ma ce la farete.

Cancro

Cari Cancro, ci vuole pazienza, con il vicino, il collega, la suocera, in famiglia e sul lavoro; rimanete calmi e potreste portare a casa almeno uno dei risultati che volevate. Non fatevi prendere dalla collera nel settore economico, dove siete più vulnerabili, non date spazio alle emozioni negative o alle insicurezze.

In settimana fate un passo alla volta e cercate di mettere tutto il vostro impegno nel farvi amare o almeno considerare. Marte amico è un potente alleato per superare l’ostilità di Mercurio e Saturno, nei primi gradi dei Pesci, sostiene i nati nei primi giorni del segno.

Leone

Cari Leone, dovete fare molta attenzione a Marte in Scorpione; qualche litigio fra colleghi, clienti, collaboratori in famiglia sarà all’ordine del giorno, non ci vuole molto perché da una scintilla possiate arrivare a mille e una notte.

Godetevi Mercurio e le sue qualità diplomatiche, se ascolterete la voce della ragione riuscirete ad uscirne, non dico vittoriosi, ma non malconci. Evitate, allora, angoli bui e corridoi stretti, figurati e non, e ricorrete a tutte le vostre capacità. Agite pacatamente e non dovrete rimproverarvi nulla.

Vergine

Cari Vergine, la settimana prevede per voi una crescita patrimoniale, affettiva, umana. L’incremento finanziario di cui godrete nella settimana prevede firma di contratti, questioni di proprietà, investimenti. Mercurio nella vostra seconda casa radix implementa il settore economico e ciò porta possibilità e rischi.

Anche le relazioni sono basate su buoni valori. Non vi mancherà il supporto della vostra famiglia. Il consiglio: accontentatevi di ciò che riuscite a fare e domani farete il resto, rilassatevi e non pensate troppo al futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, date poco peso a ciò che accade intorno, favorite le relazioni con colleghi e superiori ed evitate tensioni e litigi con chiunque, non perché ci possano essere ripercussioni, ma perché il momento è favorevole all’affabilità e alla empatia; è così che potete costruire importanti opportunità per la vostra vita.

Il periodo del compleanno è positivo, passatelo con amici e parenti più cari. Passionale l’amore, in questo momento Marte vi rende fascinosi e interessanti; osate di più per conoscere o farvi notare.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana nasce sotto il sostegno di Marte nel segno, siete pieni di energia, impazienti di misurarvi con chi e con quanto la lunga quadratura di Venere vi ha causato.

Siete quindi di ottimo umore e una volontà d’acciaio vi accende le emozioni, siete pronti a raggiungere gli obiettivi prefissati, di qualsiasi cosa si tratti, famiglia, lavoro, economici, sociali.

Questo è anche il momento giusto per vivere di istinto, con più intraprendenza; è la settimana giusta per accingervi a quel progetto a cui pensavate da tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, finalmente la settimana vi fa superare tutte le ostilità, regalandovi lucidità e coerenza, anche se dovrete fare ancora qualche sacrificio. I pianeti in aspetto armonico vi garantiscono serenità sia lavorativa, sia economica, sia familiare.

Giove vi porta ad essere confusi, i cambiamenti che avvengono intorno a voi vi lasciano spossati, cercate di ascoltare chi vi sta intorno e vi chiede una mano e maggiore comprensione. Consolatevi sul lato economico, che va a gonfie vele, e, magari, fatevi un bel regalo.

Capricorno

Cari Capricorno, ottima settimana per il lavoro, meno per la vita sociale, anche se una Venere positiva vi tirerà fuori da quei guai in cui la vostra lingua, immancabilmente, vi farà cacciare. Non rispondete a nessun attacco di invidia da parte di colleghi.

Prendete tutto da questo aspetto positivo di Venere: amore, amicizia, empatia, con il vostro carattere non è facile vivere momenti così. Siete, insomma, tra i segni più fortunati della settimana; vi sorridono successo e stabilità. Fate spese intelligenti e trattative vantaggiose, anche l’amore ne trarrà benefici.

Acquario

Cari Acquario, questa settimana dovrete lottare e farvi sentire su molti fronti, non riuscirete a tenere la bocca chiusa, né a far finta di non vedere. Consiglio almeno di evitare le questioni di principio, sono pericolose e si riaccendano sempre.

Siete favoriti da un bel Mercurio, che vi dona arguzia e mente dinamica e fluida per difendervi dagli attacchi di Marte ostile. Sarete tentati dalle sfide che vi esaltano, il segreto è nell’evitare di essere polemici, sul lavoro, in famiglia in società; avete bisogno di amici, non di nemici, agite con prudenza. Verrete a conoscenza di piccoli segreti che vi faranno comodo.

Pesci

Cari Pesci, tenacia e determinazione sono il segreto della settimana, tutto andrà per il verso giusto, potete contare su grinta e chiarezza di intenti.

Marte positivo vi impone perseveranza, determinazione e voglia di fare, tanto che, vostro malgrado, uscirete dalla vostra pigrizia per mettervi in luce, in discussione e in procinto in agire.

Per alcuni, la forza della creatività e dell’intuizione sarà così forte che riuscirete a dare forma a cose fino ad ora nemmeno espresse. Nel settore economico potrete trovare soluzioni originali e innovative a questioni mai risolte. Anche la fortuna sarà dalla vostra parte.