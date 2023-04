Oroscopo dal 10 al 16 aprile 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, ecco le previsioni dal 10 al 16 aprile 2023. La prossima settimana ha una gran bella novità: Venere martedì 11 aprile passa in Gemelli, il pianeta dell’amore in questo segno si trova molto bene, è gentile, simpatizza facilmente, ama la moda e il glamour.

Le relazioni e tutti i tipi di rapporto saranno più distesi ed empatici. Il Sole è sempre in Ariete, trasfonde energia a tutti, in sestile alla Venere saremo più intraprendenti nelle questioni economiche e portati al perdono per i piccoli torti subiti. Molti i flirt; l’amore è da non prendere troppo sul serio, ma cogliere l’attimo.

Martedì e mercoledì il Sole si congiungerà a Giove, potremo contare su scelte fortunate solo se dichiareremo le nostre intenzioni con il dovuto coraggio. Qualche incertezza nei rapporti, poiché Venere quadra Saturno e mette a nudo vecchie ruggini.

Ariete

Cari Ariete, se l’amore funziona, grazie ad una Venere positiva, diciamo che le spese vanno controllate. Divertitevi, questo sì, anche una gita fuori porta vi farebbe bene.

Puntiamo tutto sul rientro e da martedì potete contare su un periodo fortunato per l’inizio di una convivenza o un matrimonio e, perché no, di un figlio. Sarà il momento giusto per fare progetti. Per qualsiasi decisione da prendere nella settimana, optate per lunedì, venerdì e sabato.

Toro

Cari Toro, senza Venere a rendervi socievoli, tenderete a essere più selettivi con la società, ma prolifici sul lavoro, grazie ad ottime iniziative, idee e progetti. Sarete sostenuti da Mercurio in congiunzione con il vostro segno, che prepara la strada per il successo, in particolare mercoledì e giovedì.

Siete affascinanti come non mai in questi giorni, quindi è bene sfruttiate questo aspetto a vostro favore. Ricordate che avete anche Urano nel segno e spesso le cose le dovete cogliere al volo, prima di perderle definitivamente. È il momento di spingere sull’acceleratore.

Gemelli

Cari Gemelli, a inizio settimana Venere entra nel vostro segno, regalandovi intensi momenti di passione. Lunedì e martedì è possibile un leggero nervosismo per una Luna opposta, che potrebbe far arrivare qualche notizia ambigua dal passato o da lontano.

Tuttavia, non vi soffermate troppo. Per tutti e dico tutti, la settimana prevede dei filarini e dei colpi di fulmine, sta a voi scegliere sia il livello che il coinvolgimento; basterà armarvi del vostro miglior sorriso per fare strage di cuori. Divertitevi, è il momento.

Cancro

Cari Cancro, anche questa settimana non siate pessimisti, il vostro futuro è sereno, superate solo l’opposizione della Luna tra mercoledì e giovedì.

Grazie a Marte nel vostro segno avrete tanta voglia di fare, di opporvi agli ostacoli e alle noie del lavoro. Domenica è una giornata fortunata, in cui vivere serenamente la famiglia, gli amori, la propria compagnia. Per la terza decade potrebbe insorgere una punta di stress, tenete a bada il vostro nervosismo, è tutto molto veloce.

Leone

Cari Leone, con Venere favorevole al vostro segno l’amore tornerà nella vostra vita, e venerdì e sabato sentirete la voglia di essere amati e di amare. Mercurio promette qualche bella litigata, con i figli o fratelli, diciamo che sarebbe meglio non scontrarsi con chi è più giovane.

La Luna è fortunata per tutta la settimana. Avrete anche dei bei momenti di romanticismo, che vi manca da un po’. L’energia vi sostiene e Marte, nella vostra dodicesima casa, vi protegge dalle scelte sbagliate.

Vergine

Cari Vergine, Venere in quadratura al vostro segno potrebbe far nascere qualche battibecco e discussione in amore. Saturno vi chiede di rivedere il rapporto di coppia se non dovesse andar bene e rinnovarvi se volete dargli una possibilità.

Fortunato il lavoro per tutti, grazie a nuove occasioni e a Mercurio, che vi è sempre favorevole. Dovete solo trovare un modo per resistere e superare le prove, l’energia non vi manca.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere in trigono al vostro segno vi regala armonia, serenità e qualche buona occasione, potrete contare su una settimana interessante. Particolarmente positive saranno le giornate di venerdì e sabato, quando avrete la luna favorevole alla coppia.

Magari potrete risentire di un po’ di stanchezza, quindi cercate di rilassarvi nel fine settimana, fatevi coinvolgere dagli amici e da qualche invito che, alla fine, vi sarà utile in modo imprevedibile. Dovete stare molto attenti, invece, alle spese, in quanto Giove potrebbe portarvi ad essere poco accorti.

Scorpione

Cari Scorpione, alcuni imprevisti dovrete metterli in conto, colpa di Mercurio ancora opposto, martedì, ma il trigono di Marte e Saturno vi sostiene sia in amore che nel lavoro.

Mercoledì e giovedì avrete una Luna fortunata, potrete avere qualche buona intuizione, qualche sogno premonitore. La settimana prossima potrete seguire qualcuno dei vostri obbiettivi di breve periodo. Costanza e determinazione saranno la vostra scelta migliore, nel breve periodo.

Sagittario

Cari Sagittario, con Venere opposta qualche giornata complicata da affrontare potrebbe esserci. Chi di voi cerca l’amore dovrebbe stare attento e, magari, rivalutare qualche vecchio amore, mai dimenticato.

Nel lavoro potrete ottenere ottimi risultati finali, senza che vi innervosiate se le cose si dilungano. Approfittate della settimana per stare un po’ con la famiglia e rinsaldate i legami di cui avete bisogno per vivere sereni e credere al futuro. Una gita sarebbe l’occasione migliore per ricaricarsi.

Capricorno

Cari Capricorno, nella settimana sarete impegnati a recuperare le vostre sicurezze, almeno quelle che l’opposizione di Marte erode da qualche tempo.

Mercurio vi sorride mercoledì e giovedì, così sarete capaci di fare la differenza, sia negli affari, che nelle relazioni. Si tratta di una crescita costante, che vi porterà ad ottenere quello in cui sperate nel medio periodo. Continuate a perseverare, con l’impegno che vi ha sempre contraddistinto.

Acquario

Cari Acquario, Venere diventa favorevole, l’amore sarà il vero protagonista nella prossima settimana. Venerdì e sabato avrete anche la Luna congiunta al vostro segno, quindi godetevi delle giornate romantiche e fortunate.

Mercurio sfavorevole potrebbe crearvi qualche malinconia per le questioni di cuore, non prendete impegni troppo gravosi, che magari non riuscireste a rispettare. Dovrete condividere esperienze ed emozioni con il nemico, fatevene una ragione e rispettate il vostro credo e la reciproca libertà.

Pesci

Cari Pesci, per le coppie potrebbero scoppiare litigi e noiose discussioni, per fortuna il campo lavorativo è migliore, a favorito da Mercurio e da Saturno, che mettono solide basi per il futuro. Scoprirete, infatti, un lato del vostro carattere inusuale per voi, la determinazione, perché i risultati che avete ottenuto sono veri e concreti.

Vi sostengono senza mai abbandonarvi sia Marte che Saturno, per cui avrete la possibilità di realizzare tante coese che costruiranno il vostro futuro più brillante.