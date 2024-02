Napoli, riparte il progetto ‘Destinazione Comune’

Il primo dei sette incontri si è svolto al Maschio Angioino con gli studenti dell’I.C. Scialoja Cortese

Si è tenuto oggi, 29 febbraio, presso la Sala della Loggia del Maschio Angioino, il primo dei sette incontri del progetto ‘Destinazione Comune’, che si svolgeranno fino alla fine dell’a.s. 2023/2024 secondo il calendario pubblicato sul sito del Comune di Napoli.

L’Assessore all’istruzione e alle Famiglie Maura Striano, con il supporto della Teacher Educator di Philosophy for Children Maria Miraglia, ha incontrato le studentesse e gli studenti dell’I.C. Scialoja Cortese che, attraverso le pratiche educative della ‘Philosophy for Children and for Community’, hanno potuto riflettere insieme sulle differenze tra incitamento all’odio e libertà di espressione, per imparare ad utilizzare un linguaggio consapevole, con particolare riferimento al significato delle parole.

Il progetto ‘Destinazione Comune’, avviato nel 2022 da Maria Filippone, è stato ripreso quest’anno dall’Assessore Striano in occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione 2024, che l’UNESCO ha dedicato a ‘L’apprendimento per una pace duratura’, sottolineando il ruolo cruciale che l’istruzione svolge nel contrastare la diffusione di messaggi di odio all’interno della nostra società.

