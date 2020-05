Napoli, lavori su corso Vittorio Emanuele

Dichiarazione dell’Ass. Clemente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del corso Vittorio Emanuele, lunedì 11 maggio si attiva un nuovo cantiere all’altezza di piazza Mazzini in aggiunta a quello già in corso in corrispondenza di piazzetta Cariati.

I lavori si concentreranno nel tratto compreso tra piazza Mazzini e vico Troise.

Per l’esecuzione dei lavori sarà vietata la sosta e istituito un senso unico alternato regolato da semafori. Si prevede inoltre di istituire temporaneamente il senso unico in discesa su via Salvator Rosa nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Imbriani.

I veicoli provenienti dalla zona Museo saranno obbligati a svoltare su via Imbriani e ad utilizzare il percorso consigliato via Imbriani – via Salvo d’Acquisto – via Giacinto Gigante – via Battistello Caracciolo.

Commenta l’Assessore alle infrastrutture, Alessandra Clemente: