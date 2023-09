Incidente lavoro Corchiano (VT), UGL: occorre nuova cultura sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo.

Ancora una vittima sul lavoro, una strage che si consuma giorno dopo giorno, per la quale non intendiamo restare a guardare.

Così il Segretario Regionale UGL Lazio Armando Valiani e il Segretario Provinciale UGL Viterbo Massimo Basili, nel porre le più sentite condoglianze alla famiglia del 54enne operaio morto a Corchiano, intendono appellarsi di nuovo alle istituzioni perché si faccia di più in questo campo e si cominci a lavorare per una nuova cultura della sicurezza partendo già dalle scuole.

Sottolineano Valiani e Basili:

L’ennesimo incidente fatale sul lavoro non può essere tollerato e passare inosservato.

Abbiamo denunciato più volte la grave situazione per quanto riguarda la sicurezza, cercando di sensibilizzare attraverso numerose iniziative, l’ultima delle quali ‘Salute e sicurezza, centriamo l’obiettivo’, ci ha visto in tour tra le province per diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché sia i datori di lavoro che i lavoratori possano applicare comportamenti sani e sicuri.

Il sindacato sta facendo la propria parte ma ora tocca alle istituzioni.

La nostra proposta di iniziare a parlare di sicurezza a partire dalle scuole introducendo il tema tra le materie di studio appare, più che mai, di necessaria e urgente messa in atto.