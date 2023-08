Cotral, Ghera incontra sindacati azienda

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi pomeriggio, assieme al Direttore generale della Regione Lazio, Alessandro Ridolfi, ho incontrato la rappresentanza sindacale delle sigle CGIL, CISL, UIL e UGL di Cotral.

I rappresentanti sindacali hanno manifestato l’esigenza di superare le criticità in essere con l’azienda.

Da parte della Regione Lazio c’è il preciso impegno di tenere conto dell’importanza dei sindacati e delle loro istanze in modo da superare le distanze che vi sono con Cotral per un rapporto di reciproca collaborazione e per una maggiore funzionalità del servizio verso l’utenza.