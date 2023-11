Un libro di marmo ricorda i nomi delle vittime del crollo del palazzo

Questa mattina, 23 novembre, l’Amministrazione Comunale di Napoli ha deposto una corona di fiori in via Stadera in occasione dell’anniversario del terremoto del 1980.

La corona di fiori è stata deposta vicino alla lapide, un libro di marmo che ricorda i nomi delle vittime del crollo del palazzo a via Stadera.