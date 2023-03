Consiglio regionale della Campania, Question Time 8 marzo 2023

Tra le interrogazioni, reddito di cittadinanza, esenzione ticket, registro regionale imprese virtuose

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 8 marzo 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 per il Question Time.

Saranno discusse le seguenti interrogazioni:

‘Reddito di cittadinanza e politiche attive di intervento’ della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, e rivolta all’Assessore regionale al lavoro e attività produttive, Antonio Marchiello, destinatario anche delle interrogazioni del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, sulla legge regionale 2021 n. 17. ‘Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere’ e ‘Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in Regione Campania’;

‘Mancati rinnovi della esenzione del ticket per reddito’ del Consigliere Gennaro Saiello, M5S, e diretta al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, al quale sono indirizzate anche le interrogazioni della Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Valeria Ciarambino, sull’‘Utilizzo della graduatoria afferente al concorso pubblico per dirigente ingegnere/architetto dell’ASL Napoli 2 Nord’, e del Consigliere Giuseppe Sommese, Azione, sulle ‘Criticità nella fornitura di monitoraggio flash della glicemia’; ‘Richiesta di riperimetrazione dell’area selva di Chiaiano, Parco delle Colline con esclusione dell’intera via Vicinale Rotondella’ ad iniziativa del Consigliere Pasquale Di Fenza, Azione, Centro Democratico, Demos, Europa Verde, e rivolta all’Assessore regionale all’ambiente, Fulvio Bonavitacola.