Cirillo con il Ministro Urso alla Leonardo di Pomigliano d’Arco (NA)

Il progetto presentato oggi è di grande importanza per l’industria della Città metropolitana di Napoli e di tutta la regione Campania.

Con il suo Nemesi, la Divisione Aerostrutture della Leonardo sviluppa, nello stabilimento di Pomigliano – già all’avanguardia mondiale per la qualità dei processi produttivi – un modello di fabbrica innovativo, completamente digitalizzato e, cosa ancora più importante, coinvolge l’Università di Napoli e diverse aziende del territorio.

La visita del Ministro Urso sottolinea, appunto, l’importanza strategica del progetto e dell’azienda per il sistema Italia nel suo tessuto economico e produttivo, per rilanciare il quale la Città Metropolitana di Napoli, con la guida del Sindaco Manfredi, sta compiendo, per l’area di sua competenza, negli ultimi anni sforzi importantissimi.