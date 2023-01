‘Cinemagma 2023’ alla Sala Molière

Dall’11 gennaio all’8 febbraio nella sala di Pozzuoli il festival di cortometraggi indipendenti giunto alla III edizione

Giunge alla terza edizione ‘Cinemagma’, la rassegna di film cortometraggi indipendenti, con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone, in programma dall’11 gennaio all’8 febbraio 2023, nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli (NA), ArtGarage viale Bognar 21, diretto da Nando Paone.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire una vetrina e uno spazio di visibilità a registi emergenti e autori dallo sguardo innovativo e l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti con priorità di accesso in sala per gli spettatori muniti di prenotazione a cinemagmafestival@gmail.com.

Saranno in tutto cinque gli appuntamenti dedicati alla kermesse, ogni mercoledì con inizio alle ore 20:30, con cadenza settimanale. Verranno proiettati i 16 cortometraggi in gara fino ad arrivare alla cerimonia finale di premiazione e ogni serata sarà accompagnata da dibattiti e interviste con i protagonisti, invitati a discutere insieme al pubblico dei temi affrontati nei film.

Una qualificata giuria di esperti e addetti ai lavori assegnerà il premio al miglior cortometraggio, al miglior attore e alla migliore attrice. Quest’ultimo premio è intitolato alla memoria di Cetty Sommella, attrice e regista prematuramente scomparsa che ha avviato alla professione artistica, insieme al marito Nando Paone, numerosi giovani del territorio flegreo tramite apprezzati laboratori di formazione teatrale e cinematografica tenuti proprio presso il Teatro Sala Molière.

Saranno protagonisti anche gli spettatori presenti in sala, che attribuiranno con il loro voto il premio del pubblico.

La giuria tecnica sarà composta da:

Maurizio Casagrande, attore e regista: ‘L’amico del cuore’, ‘Babbo Natale non viene da Nord’, ‘I fratelli De Filippo’;

Marita D’Elia, casting director: ‘Benvenuti al sud’, ‘La tenerezza’, ‘Il bambino nascosto’; Maria Di Razza, regista: ‘Forbici’, ‘Facing off’, ‘Goodbye Marilyn’;

Massimo Gaudioso, sceneggiatore e regista: ‘Gomorra’, ‘Un paese quasi perfetto’, ‘La stranezza’;

Gea Martire, attrice: ‘Mine vaganti’, ‘Il buco in testa’, ‘Il commissario Ricciardi’.

Ecco di seguito i titoli dei corti finalisti:

‘Amarena’, di Alberto Palmiero;

‘Bertie mi ha scritto una poesia’, di Vittoria Rizzardi Penalosa;

‘Big’, di Daniele Pini;

‘Come a Mìcono’, di Alessandro Porzio;

‘Destinata coniugi Lo Giglio’, di Nicola Prosatore;

‘Discontinuo’, di Vincenzo Fortunato;

‘Fiori’, di Kristian Xipolias;

‘Gioia’, di Eduardo Castaldo;

‘La challenge’, di Carlo Alessandro Argenzio;

‘La terra dei giochi’, di Mauro Di Rosa;

‘L’avversario’, di Federico Russotto;

‘Mandala’, di Marco Scola Di Mambro;

‘Maternage’, di Walter Della Mura;

‘Nostos’, di Mauro Zingarelli;

‘Roy’, di Tom Berkeley e Ross White;

‘Tutù’, di Lorenzo Tiberia.

Fuori programma sarà presentato, nella serata conclusiva dell’8 febbraio, ‘Il mare che muove le cose’, cortometraggio diretto da Lorenzo Marinelli e interpretato da Nando Paone e Gea Martire.

‘Cinemagma’ propone film underground che, come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari.

In contemporanea al Festival sarà visibile la mostra fotografica ‘Ritratti Connection’ di Gianni Biccari, fotografo di scena teatrale e specializzato in Ritrattistica in studio e location, che presenterà una carrellata di volti noti e meno noti: P. Rispo, G. Rivieccio, G. Martire, A Pandolfi, E. De Lorenzo e volti di amici e affetti del fotografo partenopeo.

Per ulteriori informazioni, si possono consultare le pagine Facebook e Instagram dell’evento oppure scrivere all’indirizzo cinemagmafestival@gmail.com.

Programma