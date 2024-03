Apicoltori toscani, tutte finanziate le domande presentate sui 5 bandi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Saranno tutte finanziate le domande presentate dagli apicoltori toscani sui 5 bandi usciti nella campagna 2023/2024, che prevedono diverse azioni: lotta ai parassiti e alle malattie, ripopolamento patrimonio apistico, razionalizzazione della transumanza, acquisto di attrezzature e sistemi di gestione.

Sono infatti in arrivo i decreti che approveranno le istanze presentate.

La Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi ha detto:

Con questi atti completiamo l’assegnazione della totalità delle risorse, 1 milione e 104mila euro, messe a disposizione della Regione dai Fondi europei tramite il Ministero e destinate agli investimenti sostenuti dagli apicoltori e delle attività svolte dalle forme associate toscane.

Pur essendo soddisfatti del risultato, stiamo già operando anche per la campagna 2024/2025, dove le risorse sono pari a 1 milione e 23mila euro per attivare la Misura Agro Climatico Ambientale, perché per ‘volare alto’, come cita la nostra nuova campagna di comunicazione, l’impegno deve persistere.