Alfredo Pirri riceverà laurea honoris causa in Architettura a Roma Tre

Il 2 ottobre l’artista al Dipartimento di Architettura per ricevere il riconoscimento e per svolgere la sua lectio magistralis sul tema ‘Disegni per lo spazio pubblico’

Il corso di laurea di Scienze dell’Architettura di Roma Tre inizia con una laurea.

Laurea honoris causa ad Alfredo Pirri, 66 anni, un artista – la sua ricerca si muove tra pittura, scultura e installazione – con un prevalente interesse per lo spazio da vivere, in cui immergersi, nel quale lottare anche per la sopravvivenza.

L’appuntamento è per lunedì 2 ottobre, presso il Dipartimento di Architettura, nell’aula Adalberto Libera, all’ex Mattatoio,largo Giovanni Battista Marzi, 10 a Roma, alle ore 15:00.

Nato a Cosenza nel 1957, Alfredo Pirri vive e lavora a Roma, dove insegna all’Accademia delle Belle Arti, ma ha segnato con la sua attività molte città italiane: negli ultimi anni ha partecipato alla realizzazione di grandi opere pubbliche tra cui il restauro di edifici storici come il teatro Kursaal di Bari e il teatro del Maggio Fiorentino di Firenze, sviluppando la sua pratica fino alla completa fusione con lo spazio architettonico, rinnovandone il valore pur rimanendo in continuità con la storia dei luoghi.

Ha esposto a Roma, Bergamo, Bari, Torino, Reggio Calabria, Firenze, Bologna.

La cerimonia del conferimento della Laurea honoris causa in Architettura inizierà alle 15:00 con i saluti del Rettore di Roma Tre, Professor Massimiliano Fiorucci; a seguire l’Elogio a cura del Direttore del Dipartimento di Architettura, Giovanni Longobardi e del Professor Paolo Desideri, Ordinario di Progettazione Architettonica a Roma Tre.

Seguirà la Laudatio affidata a Francesco Cellini Professore emerito e vicepresidente dell’Accademia di San Luca e a João Nunes, Architetto e Professore Ordinario di Architettura del Paesaggio Accademia di Architettura di Mendrisio.

Alle 16:45 è prevista la Lectio magistralis affidata proprio all’artista: Alfredo Pirri interverrà sul tema ‘Disegni per lo spazio pubblico‘.

Al termine degli interventi il conferimento della laurea.

L’appuntamento, aperto al pubblico, si propone anche a tutti gli studenti del Dipartimento, in particolare alle matricole, che proprio il 2 ottobre sono chiamate alla Giornata di accoglienza.

Non a caso il saluto ai nuovi studenti avviene in coincidenza con la prestigiosa cerimonia per il riconoscimento dei meriti di Alfredo Pirri.

L’incontro con l’artista è un’occasione per segnare con un appuntamento di eccellenza l’avvio del nuovo anno accademico.