Al via ‘Teatri in Blu 2021’

Venerdì 27 agosto riparte ‘Teatri in Blu’, festival di teatro e musica ideato e diretto da Vincenzo Albano per il borgo marinaro di Cetara (SA), giunto quest’anno alla sua quinta edizione.

La manifestazione, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec S.p.A., è organizzata da Erre Teatro in sinergia con l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara Angela Speranza.

Fino al 3 settembre, tra piazza San Francesco e piazzetta Grotta, teatro per l’infanzia, live musicali e spettacoli in luoghi segreti, animeranno insolite location a picco sul mare.

Spiega il Direttore artistico Vincenzo Albano:

Abbiamo ripensato ‘Teatri in Blu’ con una conformazione diversa, come un piccolo festival in un luogo sospeso tra terra e mare, come è appunto Cetara. In questo tempo, in cui lo spettacolo dal vivo deve trovare lo slancio per ripartire, crediamo sia necessario sperimentare strade e percorsi diversi, incrociare linguaggi e pubblici, per ricercare nuovi modi di stare insieme.

Presentiamo tre diverse categorie di spettacolo: #bluKIDS, cinque appuntamenti teatrali dedicati alle famiglie, con generi diversi per sorprendere i più piccoli e non solo; e ancora #bluLIVE, musica dal vivo nella suggestiva cornice marina di piazzetta Grotta, che vedrà alternarsi raffinati cantautori del panorama nazionale come Pacifico, Erica Mou, Alfina Scorza, Patrizia Laquidara, Mimosa Campironi; e, infine, #bluTALE, un particolare format dedicato a persone unite da vincolo sentimentale, un percorso esperienziale tra paesaggi mozzafiato e parole d’amore, che condurrà i partecipanti in un luogo segreto.

La formazione di un nuovo pubblico per il teatro, la musica che è lingua universale capace di arrivare a tutti, e l’idea di ripartire dall’amore, la forma primaria di unione tra le persone, ci fa sperare che questo piccolo festival possa essere l’occasione per ritrovare l’interesse del pubblico e comprendere il futuro dello spettacolo dal vivo.