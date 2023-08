Al Tempio di Afrodite Urania il concerto della Giovanni Sollima Band

L’esibizione è in programma il 13 agosto nell’ambito del ‘Segesta Teatro Festival’

Ultimi posti disponibili online per il concerto Giovanni Sollima Band, che si terrà domenica 13 agosto, alle ore 21:30, al Tempio di Afrodite Urania a Segesta, nell’ambito del ‘Segesta Teatro Festival’, diretto da Claudio Collovà.

Sono validi i biglietti già emessi per la data del 4 agosto, posticipata a causa del maltempo.

Sollima, violoncellista di fama internazionale e compositore italiano tra i più eseguiti nel mondo, presenta per la seconda edizione del Festival una rara ‘reunion’ della Giovanni Sollima Band, ensemble elettroacustico fondato durante il periodo newyorkese, tra la fine degli anni 90 e il 2000, il cui nome è stato suggerito al musicista da Philip Glass.

Violoncello, trio darchi, tastiere e percussioni per un programma che, a parte la presenza integrale di Spasimo, sintetizza il percorso compositivo del poliedrico musicista e compositore e la condivisione avvenuta negli anni newyorchesi con l’ensemble e con gli ‘storici’ Riccardo Scilipoti, pianista e tastierista, e il percussionista Giovanni Caruso che in diverse occasioni ha ideato degli strumenti ad hoc non tralasciando l’uso del corpo e il beatbox.

Gli altri musicisti della band sono: il violinista Andrea Cirrito, il violista Francesco Montalto, la violoncellista Alice Mirabella. Produzione Associazione Siciliana Amici della Musica.

Durata 70 minuti.

Il Segesta Festival è sostenuto dal MiC – Ministero della Cultura e promosso dal Parco Archeologico di Segesta che comprende i siti di Custonaci, Contessa Entellina, Poggioreale e Salemi.