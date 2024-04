A Napoli strada per Chiara Lubich, fondatrice Movimento dei Focolari

La cerimonia di intitolazione è in programma il 2 maggio

Il Comune di Napoli intitola una strada a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento religioso dei Focolari.

Via Chiara Lubich sarà infatti il nuovo toponimo attribuito alla terza Traversa Giuseppe Garibaldi, nel quartiere Pendino.

La cerimonia di intitolazione avrà luogo giovedì 2 maggio, alle ore 16:00, alla presenza del Vicesindaco e Assessore alla Toponomastica, Laura Lieto e dei rappresentanti del Movimento dei Focolari.

Proprio il 2 maggio 1996 a Napoli, Chiara Lubich, incontrando persone impegnate in politica aderenti al Movimento dei Focolari, diede vita al Movimento politico per l’Unità, un laboratorio internazionale di collaborazione e dialogo tra cittadini, funzionari pubblici e rappresentanti istituzionali di diverso orientamento politico che scelgono di mettere la fraternità alla base del loro impegno.

Dopo la cerimonia, alle ore 17:00, si terrà – presso la sala dell’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici ‘IUM Academy School’, in Piazza Nicola Amore 6 – l’incontro organizzato dal Movimento dei Focolari e dal Movimento Politico per l’Unità, MPPU:

Dal carisma dell’unità di Chiara un impegno per la fraternità

al quale prenderà parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’Assessore al Turismo.

Dopo la relazione di Antonio Maria Baggio, Direttore Centro ricerche Politica e diritti umani IUS SOPHIA di Loppiano, moderati da Sara Fornaro, giornalista Città Nuova, interverranno Argia Albanese, Presidente MPPU ITALIA; Michele Auturo, Vescovo ausiliario di Napoli; Cesare Moscato, in video, Rabbino Capo di Napoli; Abdullah Massimo Cozzolino, Associazione culturale islamica Zayd Ibn Thabit; Gabriele Bardo, corresponsabile Movimento dei Focolari Italia e Albania; Maurizio de Giovanni, scrittore.