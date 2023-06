A Campoli del Monte Taburno (BN) torna la Festa della Ciliegia

Appuntamento dal 9 all’11 giugno

Torna anche quest’anno il 9, 10 e 11 giugno a Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, la famosissima Festa della Ciliegia organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune di Campoli M.T. e dell’UNPLI provinciale.

Il programma, in fase di ultime definizioni, avrà delle sorprese, novità e naturalmente delle conferme!

Saranno tre giorni ricchi di eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio.

Come ogni anno poi si avrà la possibilità di vivere la festa potendo approfittare del pacchetto turistico all inclusive, al costo di 45,00 euro a persona, che permetterà i visitatori di alloggiare in una delle strutture presenti sul territorio.

Nel pacchetto completo, che da diversi anni sta riscuotendo gran successo, c’è il pernottamento e la prima colazione presso gli agriturismi, b&b ed hotel convenzionati per i tre giorni della festa; poi a scelta un menu completo a cena o a pranzo il sabato o la domenica presso lo stand dell’evento nel centro storico ed il posto riservato per la visita guidata in fuoristrada nei ciliegeti.

È possibile prenotare poi, in aggiunta alle altre attività della manifestazione: visita nei ciliegeti a cavallo, laboratorio dalla ciliegia alla marmellata, degustazione guidata e laboratorio didattico per i bambini.

L’elenco delle strutture ricettive è in continuo aggiornamento; si procederà a riempire le strutture più vicine alla manifestazione per poi allargare il raggio fino ai paesi limitrofi.

Per informazioni sulle prenotazioni telefonare al 340.5052665

Invece tra le novità dell’edizione 2023 c’è una magnifica escursione in MTB nella ‘Valle dei Ciliegi’ in collaborazione con ‘Taburno Bikers’ ASD Gisoldi: un percorso di 25 chilometri per scoprire il meraviglioso territorio attraverso ciliegeti, vigneti, uliveti e torrenti.

Quest’anno per il tradizionale raduno di auto d’epoca si è deciso di puntare sulle classiche Fiat 500.

Infatti, sono stati invitati i soci del FIAT 500 Club Italia per un raduno riservato solo alle FIAT 500, iconica auto italiana che rappresenta effettivamente un’epoca passata ma non ancora dimenticata.

Un’occasione perfetta per ammirare la bellissima terra immersa nel verde e poi godersi il meritato riposo gustando le specialità agli stand della festa dove ci sarà come da degustazione un menu tradizionale ed uno completamente alla ciliegia!

A completare l’offerta gastronomica ritorna, dopo i successi degli scorsi anni, la Pizza alla Ciliegia e la braceria con carni locali.

Non mancherà, come gli anni scorsi, la possibilità di comprare il frutto direttamente dalle mani dei produttori, recandosi al Mercato della Ciliegia dove sarà possibile conoscere e apprezzare le numerose varietà ed eccellenze del frutto.

Soprattutto, sarà possibile scoprire un prodotto autentico, etico e controllato.

La Pro Loco ‘Monte Taburno’ invita tutti a vivere questi tre giorni di spensieratezza, di divertimento e di degustazione di piatti tipici della tradizione campolese che si andranno ad affiancare ad altri a base di ciliegie.

Per informazioni, anche via WhatsApp, al 338.1933698 oppure consultare il sito www.prolocomontetaburno.it e i canali social dell’associazione turistica.