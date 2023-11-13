تعرف على جدول أعمال مؤتمر الفجيرة الفلسفي

كتب : محمد فضل

تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ،

تطلق الفجيرة المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار ” الفلسفة والعالم المعيش”

وذلك في الفترة ما بين ١٩-٢٠ نوفمبر لعام ٢٠٢٣ ، لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والعربية الهامة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة.

ويتولى بيت الفلسفة تحت إدارة الدكتور أحمد السماحي تنظيم المؤتمر ومتابعة أعماله ، ويهدف بيت الفلسفة لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح، ويسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية وعربية تفكّر في واقعها تفكيراً منهجياً سليماً.