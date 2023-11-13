تعرف على جدول أعمال مؤتمر الفجيرة الفلسفي

تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ،
تطلق الفجيرة المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار ” الفلسفة والعالم المعيش”
وذلك في الفترة ما بين ١٩-٢٠ نوفمبر لعام ٢٠٢٣ ، لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والعربية الهامة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة.
ويتولى بيت الفلسفة تحت إدارة الدكتور أحمد السماحي تنظيم المؤتمر ومتابعة أعماله ، ويهدف بيت الفلسفة لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح، ويسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية وعربية تفكّر في واقعها تفكيراً منهجياً سليماً.
Autore Redazione Arabia Felix
Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.