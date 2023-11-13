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تعرف على جدول أعمال مؤتمر الفجيرة الفلسفي

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Redazione Arabia Felix
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كتب  : محمد فضل

تحت رعاية  الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ،
تطلق الفجيرة المؤتمر الفلسفي الثالث تحت شعار ” الفلسفة والعالم المعيش”
وذلك في الفترة ما بين ١٩-٢٠ نوفمبر لعام ٢٠٢٣ ، لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والعربية الهامة وذلك  بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة.
ويتولى بيت الفلسفة تحت إدارة الدكتور أحمد السماحي  تنظيم المؤتمر ومتابعة أعماله ، ويهدف بيت الفلسفة  لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح، ويسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية وعربية  تفكّر في واقعها تفكيراً منهجياً سليماً.

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Autore Redazione Arabia Felix

Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.

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