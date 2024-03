‘Prove tecniche di Ambarabà’ al Teatro Cilea

Riceviamo e pubblichiamo.

Nono appuntamento per la stagione teatrale 2023 – 2024 del Teatro Cilea di Napoli con lo spettacolo dal titolo ‘Prove tecniche di Ambarabà’ di Gennaro Scarpato.

Attore comico, autore e sceneggiatore, raffinato umorista del surreale, acrobata della parola; il giovane Scarpato dopo anni di gavetta è diventato ‘grande’ e propone uno spettacolo tutto suo:

Racconta Scarpato:

Il testo è mio ma lo tratto come se non fosse scritto da me: fingo di non sapere per entrare in un loop d’improvvisazione ‘scritta’. Lo spettacolo è frutto di una mia lunga ricerca di nuovi linguaggi comici.

In scena succedono cose molto surreali, io fingo di non esserne a conoscenza.

Il 13 marzo sarò in scena da solo ma più che un monologo è un soliloquio è uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti: io mi diverto a interpretare me stesso.

‘Prove tecniche di Ambarabà’di Gennaro Scarpato andrà in scena il 13 marzo alle ore 21:00 al Teatro Cilea di Via San Domenico 11, Napoli.

Sinossi

Sì, lo so: ‘Prove tecniche di Ambarabà’ è un titolo impossibile, lungo e bislacco per uno spettacolo. Ergo non ti sorprenderai se ti dirò che è impossibile raccontare lo spettacolo.

Però qualcosa te la posso dire.

Posso dirti che andrò a ruota libera ma con sapienza demenziale, che sarò surreale e visionario ma restando coi piedi per terra, che mi avviterò e mi scioglierò nelle mie trappole comiche, che mi abbandonerò alle mie ossessioni.

Poi posso dirti che sarà tutto uno sparare a raffica, quasi senza darti il tempo di sintonizzarti con le parole e i concetti. Giocherò con il senso e con il controsenso, strutturerò e destrutturerò, sconvolgerò le architetture del linguaggio per farne detriti, creerò un autentico turbinio di pensiero con il quale dovrai obbligatoriamente fare i conti prima che se ne perda la nozione, e pensare che c’era il pensiero, diceva una volta Gaber… un collega.

Posso dirti che non è stand-up comedy anche se sto per la maggior parte del tempo in piedi, posso dirti che non è cabaret anche se è divertente.

Sì, lo so, adesso sei confuso e ti starai chiedendo: ‘Ma di che si parla?’

Si parla di voci fuori campo, di lavagne, di Amleto, di macchine elettriche, di burattini, di punteggiatura, di scioglilingua, di matematica, di Pulcinella, di giubbini innamorati.

E se tutto questo non ti basta… mi trovi d’accordo.

Ho impiegato 29 anni per scrivere questo spettacolo. Ho iniziato da bambino – quando per farmi ridere mi bastava la parola ‘Ambarabà’ – e alla soglia dei miei trent’anni lo porto in scena.

Eppure, mi diverte reputarlo ancora delle ‘prove tecniche’ e non uno ‘spettacolo’.

Oggi gli spettacoli a teatro sono fatti dai personaggi e i personaggi sono rassicuranti. Io non sono un personaggio e non sono rassicurante, è più faticoso ma – ve lo assicuro – è molto più piacevole.