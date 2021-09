Napoli, dispositivo di traffico per festa di San Gennaro

In vigore dalle 23:00 del 18/09/2021 alle 20:00 del 19/09/2021

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Istituzione di un dispositivo temporaneo di traffico in via Duomo in occasione della festività di ‘San Gennaro 2021’ che si svolgerà il giorno 19 settembre 2021

Istituire in via Duomo, nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicate, la seguente disciplina viabilistica:

1. nel tratto compreso tra via Filangieri e via Foria, in data 19/09/2021 dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza, di soccorso e della Protezione Civile;

2. nel tratto compreso tra via Tribunali e piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, dalle ore 23:00 del giorno 18/09/2021 fino alle ore 20:00 del 19/09/2021, il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata.