Consiglio Metropolitano di Napoli approva il PUMS

Il Consiglio Metropolitano, nella seduta del 25 novembre scorso, ha approvato il PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, comprensivo del Biciplan.

Il documento deve passare ora al vaglio della Conferenza metropolitana per l’acquisizione del parere di competenza, ma è grande la soddisfazione di tutta l’aula, che ha approvato il piano all’unanimità, e in particolare del Consigliere delegato ai Trasporti Luciano Borrelli.

Afferma il Consigliere Borrelli:

L’approvazione del PUMS rappresenta un traguardo importante e si configura come condizione abilitante per l’accesso a finanziamenti nazionali ed europei per implementare il sistema di mobilità sostenibile capace di impattare il meno possibile sull’ambiente, prestando particolare attenzione alla mobilità elettrica e ciclistica.

Ringrazio perciò gli uffici che vi hanno a lungo lavorato e, di recente, la dirigente Paola Costa.