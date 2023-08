Al via il ‘Festival Contro 2023’ a Castagnole delle Lanze (AT)

Dal 25 agosto al 2 settembre si rinnova l’appuntamento con il festival della canzone d’impegno

Torna il Festival Contro a Castagnole delle Lanze in Piemonte, la festa patronale di San Bartolomeo.

Afferma il Direttore artistico della manifestazione Marco Vespa:

Quest’anno abbiamo cercato di vestire con abiti nuovi un Festival a cui Castagnole Lanze è particolarmente affezionata da tanti anni. Abbiamo lavorato molto per permettere anche per questa edizione tante sorprese e ospiti di spicco. Crediamo fermamente che manifestazioni come questa, dove la musica non vuole essere solo un fine ma un mezzo per poter comunicare anche la bellezza dei luoghi e del nostro territorio, possano portare a Castagnole sempre più persone permettendo così di far scoprire un po’ dei nostri segreti a suon di musica.

Si comincia con una novità quest’anno, ossia un’anteprima musicale d’eccellenza, sabato 19, infatti, avrà luogo il concerto di Francesco Gabbani col suo ‘Ci vuole un fiore tour’.

Ma è venerdì 25 agosto che il festival entrerà nel vivo con la sua ricca programmazione: si comincia con la Notte Bianca Nomade con il dj Roberto Molinaro e Danilo El Paris, mentre sabato 26 agosto vede i Nomadi in concerto per la 49a volta a Castagnole, un appuntamento fisso ormai, anche per il 32° Raduno Estivo Nomadi Fans Club.

Domenica 27 invece è la volta di un altro mostro sacro della mucia italiana, Bobby Solo. A seguire, la 164a edizione della Fiera della nocciola con il testimonial d’eccezione Gene Gnocchi e la serata animata dalla grande orchestra di Franco Bagutti.

Martedì 29 l’appuntamento con la notte occitana con Lou Dalfin e i Sonadors. Per il giorno dopo, una delle formazioni amiche del Festival, gli Explosion per una serata dance, mentre giovedì si prosegue con il concerto di Aca Lukas.

Per venerdì 1° settembre l’atteso concerto di Gabry Ponte e successivamente, sabato 2, lo spettacolo comico del mitico Uccio De Santis, e Marta e Gianluca.

Programma

Sabato 19 agosto

Francesco Gabbani in concerto

Centro Storico – Piazza Giovannone ore 21.30

Posto a sedere garantito – Biglietti a partire da €25,00 + prevendita

49a

Venerdì 25 agosto

Notte Nomade

Roberto Molinaro e Danilo El Paris & Tutta Fuffa

Ore 19:00 Inaugurazione ‘I mille volti di Castagnole’: mostra fotografica di Gino Sterpone promossa dall’associazione culturale La Voce e dalla biblioteca comunale – Salone Polifunzionale di via Tagliaferro

Ore 19:30 apertura stand gastronomici lungo le vie del paese

Ingresso libero

Sabato 26 agosto

I Nomadi

Doppio Concerto: prima parte ore 18:30 – Seconda parte ore 21:30

Ore 20:00 Cena Nomade su prenotazione con piatti tipici della tradizione piemontese

Biglietti: €25,00 + prevendita

Domenica 27 agosto

Serata gastronomica le Friciule Castagnolesi

Artisti Emergenti e Bobby Solo in concerto

Ingresso libero

Lunedì 28 agosto

164a Fiera della Nocciola

La Grande Orchestra di Franco Bagutti

‘Sono solo nocciole’ Spazio comico di Gene Gnocchi testimonial della Fiera

Ore 12:30 Pranzo della Nocciola

Ore 20:00 Serata gastronomica Gran Fritto Misto di pesce

Ore 20:30 Esibizione delle atlete della Victoria Alba Ginnastica Ritmica

Ore 23:00 elezione Miss San Bartolomeo

Ingresso libero

Martedì 29 agosto

Notte occitana con Sonadors e Lou Dalfin

Serata gastronomica ‘Panini, porchetta e patatine fritte’

Ingresso libero

Mercoledì 30 agosto

Serata Dance con il live degli Explosion

Serata gastronomica grigliata mista

Servizio bar e ristoro con piatti tipici della tradizione piemontese

Ore 23:00 spettacolo pirotecnico

Ore 23:30 Cover band

Ingresso libero

Giovedì 31 agosto

Aka Lucas in concerto

Street food

Servizio bar e ristoro con piatti tipici della tradizione piemontese

Prenotazione Area Gold: 360-440660

Biglietti: €25,00 + prevendita

Venerdì 1° settembre

Gabry Ponte & Tutta Fuffa

Servizio bar e ristoro con piatti tipici della tradizione piemontese

Prenotazione Area Gold: 360-440660

Biglietti: €20,00 + prevendita

Sabato 2 settembre

Spettacolo comico con

Uccio De Santis

e Marta & Gianluca

Posti a sedere coperti

Servizio bar e ristoro con piatti tipici della tradizione piemontese

Biglietti: €15,00 + prevendita

Festival Contro – contatti

Biglietti in vendita circuito TicketOne

Per info: EVENTILANZE 360-440660

Instagram: @festivalcontro